(الشرق الأوسط) وبيدفورشير البريطانية تطوّران قدرات الباحثين الأردنيين في الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي

خبرني - نظّم مركز البرامج الدولية في جامعة الشرق الأوسط ملتقى بحثيًا متخصصًا بعنوان "BEACON Two-Day Research Writing Retreat"، شهد مشاركة أكاديميين وباحثين وطلبة دراسات عليا من عدة جامعات أردنية.

جاء الملتقى، ضمن مشروع "BEACON"، المموّل من الأكاديمية البريطانية (British Academy)، بهدف تمكين الباحثين، ولا سيما في المراحل المبكرة من مسيرتهم الأكاديمية، من تطوير مهارات البحث والكتابة العلمية وإعداد مخطوطات تستوفي متطلبات النشر الأكاديمي.

وتضمّن برنامج الملتقى المنفّذ بالتعاون بين جامعتيّ الشرق الأوسط، وبيدفوردشير البريطانية، ورشة متخصصة قدّمتها منسقة المشروع في الأردن، عضو هيئة التدريس في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة سهام الجعافرة، تناولت منهجيات تحليل بيانات المقابلات النوعية، بدءًا من تفريغ المقابلات وترميز البيانات، وصولًا إلى استخلاص الموضوعات البحثية وتوظيف النتائج في بناء دراسات علمية متماسكة.

كما شهد الملتقى جلسات للكتابة الأكاديمية الموجّهة وتطوير المخطوطات البحثية، قدّمها الدكتور ليفنت ألتيناي (Levent Altinay) من فريق المشروع في بريطانيا، وساناز فاتانخواه (Sanaz Vatankhah)، عبر الاتصال المرئي، فيما قدم الأستاذ الدكتور محمد الشرايدة ورشة بعنوان "من المخطوطة البحثية إلى النشر العلمي"، تناولت معايير تقييم قابلية الأبحاث للنشر، والتحديات المرتبطة بالنشر في الدوريات العلمية المحكمة.