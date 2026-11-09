(الشرق الأوسط) تهيّئ طلبة التمريض للمنافسة عالميًا عبر ملتقى نوعي

خبرني - نظّمت كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط ملتقى "جاهزية الخريج"، بمشاركة ممثلين عن الملحقية الثقافية السعودية في الأردن، والمجلس التمريضي الأردني، وعدد من المؤسسات الصحية.

ناقش الملتقى، الذي حضره كل من عميدة كلية التمريض الدكتورة سميرة الحباشنة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة التمريض الأردنيين والسعوديين، مسارات الترخيص المهني والتوظيف والتخصص، بما يتيح للطلبة استشراف الفرص المتاحة والاستعداد لمتطلبات المرحلة التالية للتخرج.

وتناولت جلسات الملتقى متطلبات امتحانات مزاولة مهنة التمريض في الأردن، وآليات التوظيف والتصنيف المهني في المملكة العربية السعودية، والاستعداد لاختبار الترخيص الأميركي (NCLEX)، إلى جانب متطلبات التدريب السريري، والكفايات المهنية التي يتطلع إليها أرباب العمل، وفرص الدراسات العليا والتخصص المهني.