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دكتور شريعة سعودي: استدبار الكعبة أثناء الطواف للتصوير يُبطل الطواف

  • 09 نوفمبر 2026
  • 16:12
دكتور شريعة سعودي استدبار الكعبة أثناء الطواف للتصوير يُبطل الطواف

خبرني - حذّر الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، من قيام بعض الطائفين باستدبار الكعبة المشرفة أثناء الطواف بغرض التصوير، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على صحة الطواف ويُبطله.

وأوضح الشيخ الخثلان، ردًا على سؤال بشأن حكم استدبار الكعبة أثناء الطواف لأجل التصوير، أن الطواف لا يصح إذا استدبر الطائف الكعبة، مشددًا على ضرورة أن تكون الكعبة عن يسار الطائف طوال أشواط الطواف.

وبيّن أن التصوير ليس عذرًا شرعيًا يُجيز للطائف استدبار الكعبة، لافتًا إلى أنه ينبغي تجنّب التصوير في هذا المقام لما قد يترتب عليه من مدعاة للرياء، مؤكدًا أهمية إخلاص العبادة لله تعالى والحرص على طلب فضله ورضوانه.

وأضاف أن من يُصوّر طوال فترة الطواف وهو مستدبر الكعبة فإن طوافه لا يصح، داعيًا الحجاج والمعتمرين إلى التركيز على أداء العبادة بصورتها الصحيحة بعيدًا عن كل ما يُخلّ بشروطها أو يُشتّت الخشوع فيها.

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