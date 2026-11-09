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إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة مقدم

  • 09 نوفمبر 2026
  • 16:06
إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة مقدم

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بترفيع الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى رتبة مقدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقلّد قائد جناح الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني للاستطلاع الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي، ولي العهد رتبته العسكرية الجديدة، إلى جانب عدد من ضباط الجناح الذين شملهم الترفيع.

وكان ولي العهد قد التحق بالجناح في تموز الماضي، لمواصلة خدمته العسكرية، في صفوف القوات المسلحة.

كما كان ولي العهد قد تخرّج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2017، واجتاز خلال سنوات خدمته عددا من الدورات والتدريبات العسكرية المتخصصة.

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