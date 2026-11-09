مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي – LCOY Jordan 2026 يختتم أعماله بإطلاق البيان الوطني للشباب الأردني من أجل المناخ

خبرني - اختُتمت في مدينة الحسين للشباب، يومي 1 و2 تشرين الثاني 2026، أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي – LCOY Jordan 2026، الذي نظمته مؤسسة صنوبر للبيئة والتنمية، بالشراكة مع وزارتي الشباب والبيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وهيئة أجيال السلام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة بلان إنترناشونال، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وأُقيم المؤتمر تحت رعاية معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ومعالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، بمشاركة نحو 220 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة، وأكثر من 40 خبيراً ومختصاً، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والهيئات الدبلوماسية، في مساحة جمعت الشباب بالخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أبرز التحديات المناخية التي تواجه الأردن، واستكشاف الحلول والمبادرات الشبابية القادرة على إحداث أثر ملموس.

وشكّل إعداد وإطلاق البيان الوطني للشباب الأردني من أجل المناخ إحدى أبرز مخرجات المؤتمر، حيث يتضمن مجموعة من التوصيات والأولويات والمطالب التي تعبّر عن تطلعات الشباب الأردني تجاه العمل المناخي، وتسعى إلى إيصال صوتهم وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. كما شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق التحالف الوطني للشباب الأردني من أجل المناخ، بهدف توحيد الجهود الشبابية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المبادرات والمؤسسات الشبابية العاملة في المجال البيئي والمناخي، وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية ومستدامة.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة صنوبر للبيئة والتنمية، ملاك الأعمر، إن المؤتمر شكّل مساحة وطنية جامعة أتاحت للشباب الأردني التعبير عن أولوياتهم ومشاركة توصياتهم ومطالبهم، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء وصنّاع القرار، مؤكدة أن البيان الوطني للشباب الأردني من أجل المناخ يأتي ليعكس الاحتياجات والتطلعات الحقيقية للشباب، ويترجم رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة وعدالة مناخية.

وأضافت الأعمر أن المؤتمر لم يقتصر على النقاشات والجلسات الحوارية، بل ركّز على توفير مساحات تفاعلية تبرز دور الشباب في العمل المناخي، وتعزز انتقالهم من المشاركة إلى التأثير وصناعة الحلول.

ومن أبرز المحطات التي شهدها المؤتمر القرية الأردنية للمناخ، التي مثّلت المحافظات الأردنية الاثنتي عشرة من خلال أجنحة تفاعلية استعرضت أبرز التحديات المناخية والبيئية في كل محافظة، إلى جانب المبادرات والجهود الشبابية المحلية التي تعمل على مواجهتها، مسلّطة الضوء على تنوع التجارب والاحتياجات المناخية في مختلف مناطق المملكة.

كما تضمن المؤتمر تنظيم محاكاة لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المقرر عقده في تركيا، والتي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على آليات المفاوضات المناخية الدولية، وتجربة أدوار الأطراف المختلفة، وتعزيز فهمهم لآليات صنع القرار المناخي والمشاركة في المحافل الدولية.

ويأتي انعقاد مؤتمر LCOY Jordan 2026 في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الشباب الأردني كشريك فاعل في مواجهة التغير المناخي، وتوسيع مشاركتهم في الحوار الوطني والدولي، بما يسهم في دعم مسارات العمل المناخي في الأردن، وترسيخ دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.