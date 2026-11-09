وزير الخارجية السوري: ما حدث لا ينهي العلاقة بين البلدين

خبرني - أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الاثنين، أن العلاقات السورية الأردنية هي في أفضل أحوالها منذ عقود.

وشدد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بعد أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، على أن المنطقة العربية بحاجة إلى مزيد من التماسك والتنسيق لمواجهة التحديات التي تشهدها، وأن الأحداث التي تقع هنا وهناك يجب أن تكون نقاط اختبار تتجاوزها العلاقات بما لا يؤثر على عمقها، وبما لا يهدر الحقوق التي تتعرض لها نتيجة هذه الأخطاء.

وقال الشيباني إن ما حدث في درعا اختبر هذه العلاقة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود مبادرة وتفهم وانفتاح من الأردن لمعالجة القضية بشكل سريع وحاسم، وتحمل المسؤولية حيال ما حدث.

وأضاف أن ما جرى بحثه سابقا، من خلال تشكيل اللجنة الأمنية والفنية لتقصي الحقائق والوقوف على ما حدث في درعا، قد انتهى عملها اليوم، لافتا إلى عقد اجتماع ثلاثي سبق الاجتماع الوزاري، ضم وزارات الخارجية والدفاع ورئاستي الاستخبارات في البلدين.

وأوضح أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا والتطورات في المنطقة، كما بحث آلية التنسيق المستقبلية بين البلدين، وتناول قضية درعا بتمعن واهتمام بالغ من كلا الطرفين.

وأكّد أن ما حدث في درعا لا ينهي العلاقة بين البلدين، بل يجب أن تخلص منه مسارات تنسيقية ومسارات تعاون من شأنها تقوية هذه العلاقة.

كمت أكّد الشيباني أن المصالح والتهديدات الأردنية السورية المشتركة أكبر بكثير مما يحصل أو قد يحصل في المنطقة، مشددا على أن المنطقة العربية بحاجة إلى تنسيق أكبر وتوثيق العلاقات بصورة أكبر، بدلاً من إنهائها عند أول حادثة أو أول مطب.