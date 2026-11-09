الصفدي: العلاقات الأردنية السورية في أفضل حالاتها تاريخياً 

خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن العلاقات الأردنية السورية عميقة ومتجذرة، مشدداً على أنها اليوم في أفضل حالاتها على مدى التاريخ.

وقال الصفدي إن الأردن وسوريا وقّعا اليوم 11 اتفاقية تغطي قطاعات مختلفة، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

وأضاف أنه تشرف بأن يكون أول وزير عربي يزور دمشق بعد انتصار الثورة السورية، موضحاً أن زيارته جاءت بتكليف من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وشدد الصفدي على أن سوريا تشكل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد وزير الخارجية ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، ووقف ما وصفه بـ«العبث بأمن سوريا».

وجدد الصفدي التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع الأردن وسوريا، وأهمية التعاون بينهما في مختلف المجالات.