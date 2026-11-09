*
الاثنين: 09 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملك يبحث تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات مع رئيسة وزراء باربادوس

  • 09 نوفمبر 2026
  • 15:17
الملك يبحث تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات مع رئيسة وزراء باربادوس

خبرني - استقبل الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وأبرزها المياه والصحة والطاقة المتجددة والسياحة، بالإضافة إلى التعاون في الاستثمار والدفاع.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد جولة لمبادرة اجتماعات العقبة في باربادوس العام المقبل.

وبالحديث عن التطورات بالمنطقة، شدد جلالته على أهمية خفض التصعيد وحماية أمن الدول العربية وسيادتها، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء  جعفر حسان، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

8 مذكرات تفاهم أردنية سورية ومشاريع مشتركة لتعزيز التعاون
8 مذكرات تفاهم أردنية سورية ومشاريع مشتركة لتعزيز التعاون
  • 2026-11-09 16:43
الصفدي: تنسيق أردني سوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات زعزعة استقرار سورية
الصفدي: تنسيق أردني سوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات زعزعة استقرار س...
  • 2026-11-09 16:42
الشيباني: تعويضات لضحايا القصف الأردني على درعا
الشيباني: تعويضات لضحايا القصف الأردني على درعا
  • 2026-11-09 16:24
إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة مقدم
إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة مقدم
  • 2026-11-09 16:06
وزير الخارجية السوري: ما حدث لا ينهي العلاقة بين البلدين
وزير الخارجية السوري: ما حدث لا ينهي العلاقة بين البلدين
  • 2026-11-09 15:39
الصفدي ينقل رسالة من الملك عبدالله إلى الرئيس الشرع
الصفدي ينقل رسالة من الملك عبدالله إلى الرئيس الشرع
  • 2026-11-09 15:33