الملك يبحث تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات مع رئيسة وزراء باربادوس

خبرني - استقبل الملك عبدﷲ الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في شتى المجالات، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وأبرزها المياه والصحة والطاقة المتجددة والسياحة، بالإضافة إلى التعاون في الاستثمار والدفاع.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد جولة لمبادرة اجتماعات العقبة في باربادوس العام المقبل.

وبالحديث عن التطورات بالمنطقة، شدد جلالته على أهمية خفض التصعيد وحماية أمن الدول العربية وسيادتها، محذرا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف.