الخرفان تفوز بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2026

خبرني - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فادية الخرفان بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2026، ضمن النسخة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي اختتمت فعالياتها، الاثنين، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء فوز الخرفان تقديرا للإنجازات التي حققتها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها إحراز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم للسيدات، إلى جانب الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى، وتصدرها التصنيف العالمي للتايكواندو.

ويضاف هذا التتويج إلى سجل إنجازات التايكواندو الأردنية على المستويين العربي والدولي، إذ سبق للاعبة المنتخب الوطني السابقة جوليانا الصادق الفوز بجائزة أفضل رياضية عربية عام 2023، فيما نال مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف جائزة أفضل مدرب عربي عام 2022.

وأقيمت الجائزة برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وتهدف إلى تكريم الإنجازات الرياضية والنماذج الملهمة التي أسهمت في تطوير الرياضة النسائية على المستويين المحلي والعربي.