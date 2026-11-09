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  • عشيرة السلايطة تطالب بإلغاء قرار إيقاف المذيعة: (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)

عشيرة السلايطة تطالب بإلغاء قرار إيقاف المذيعة: (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)

  • 09 نوفمبر 2026
  • 15:13
عشيرة السلايطة تطالب بإلغاء قرار إيقاف المذيعة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

خبرني - طالبت عشيرة السلايطة إدارة "راديو فن" بإلغاء قرار إيقاف إحدى مذيعات الإذاعة عن العمل، على خلفية خطأ غير مقصود صدر عنها بشأن حادثة الاعتداء الإرهابي التي أودت بحياة الشهيد العريف جواد السلايطة في العاصمة عمّان.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة «راديو فن» عن اعتذارهم لذوي الشهيد، مؤكدين أن الخطأ لم يكن مقصوداً، وأنه لا يعكس موقف الإذاعة أو قيمها المهنية والوطنية.

وفي بيان صادر عن ذوي الشهيد وعشيرة السلايطة، أكدوا قبولهم الاعتذار الصادر عن الإذاعة، مشددين على أن من لا يخطئ لا يعمل، وأن النسيان والتسرع من الأمور التي قد يقع فيها العاملون.

وأضاف البيان: «انطلاقاً من قيمنا الإسلامية والعشائرية الأصيلة، ورغبة من ذوي الشهيد في أن يكون هذا الموقف خالصاً لوجه الله تعالى ورضا لروح ابننا الشهيد البطل، فإننا نرجو من إدارتكم الكريمة إعادة النظر في قرار إيقاف المذيعة عن العمل وإلغاء القرار»، مستشهدين بالمقولة: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق».

وأكدت العشيرة أن هذا الموقف يأتي صدقة ورحمة عن روح الشهيد جواد السلايطة، مجددة اعتزازها بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ودورها في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

وكانت مجموعة الكون للإعلام قد أعلنت إيقاف المذيعة عن العمل، ضمن إجراءات إدارية اتخذتها عقب الخطأ الذي صدر عنها، وقدمت اعتذاراً رسمياً لأسرة الشهيد وذويه وللأردنيين، مؤكدة أن ما حدث لا يعكس موقفها أو قيمها المهنية والوطنية.

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