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«والله لأقسمك نصين» .. الحبس لأردني هدد والدته بالقتل

  • 09 نوفمبر 2026
  • 15:11
والله لأقسمك نصين الحبس لأردني هدد والدته بالقتل

خبرني  - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أردني مدة 3 أشهر وتغريمه 75 دينارا، بعد إدانته بتهديد والدته بالقتل وشتمها، فيما برأته من جرمي الذم والقدح.

وبحسب قرار المحكمة، فإن الأم تقدمت بشكوى ضد ابنها لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث، متهمة إياه بشتمها وتهديدها بالقتل، فيما أكد أحد أشقائه أمام المحكمة أنه يهددها باستمرار بعبارة «والله لأقسمك نصين».

وأدانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي التهديد والتحقير، وقررت تنفيذ العقوبتين لتصبح العقوبة النهائية الحبس 3 أشهر وغرامة 75 دينارا، كما ردت دعوى التعويض التي أقامتها والدته لعدم ثبوت الضرر المادي.

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