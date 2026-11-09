وزير الخارجية السوري: اتفاق على تأهيل طريق دمشق - عمّان

خبرني - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأردن يعد حاليا الشريك التجاري الأكبر لسوريا، مؤكدا عمق الروابط بين البلدين والشراكة الراسخة التي تجمعهما.

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن الأردن كان سباقا في طرق أبواب سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وتابع: اتفقنا مع الأردن على إعادة تأهيل طريق دمشق - عمّان.

كما اتفق الجانبان على ورفع قدرة وكفاءة معبر نصيب الحدودي، إلى جانب العمل على تطوير تجارة الحدود وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وأشار الشيباني إلى توقيع مذكرة للربط السككي بين سوريا والأردن والسعودية، ضمن جهود تعزيز التعاون في قطاع النقل والربط بين الدول الثلاث.

وجاءت تصريحات الشيباني عقب اجتماع موسع عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في دمشق، بمشاركة وزيري الدفاع ورئيسي هيئتي الأركان ومديري جهازي الاستخبارات في البلدين، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين، ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.