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اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق

  • 09 نوفمبر 2026
  • 15:02
اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق

خبرني - عقد الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الثالثة من اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًا وعسكريًا مع الجانب السوري.

وشارك من الجانب الأردني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي الحراسيس ومدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي.

فيما كان من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بالإضافة إلى مدير جهاز الاستخبارات إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.

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