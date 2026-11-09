التنميل الليلي في اليدين يرتبط بمتلازمة النفق الرسغي

خبرني - أفادت الدكتورة ماريا لافرينوفا أخصائية طب العصاب، أن تنميل اليدين يرتبط غالبا بمتلازمة النفق الرسغي، وليس بالعمود الفقري.

تقول موضحة: "نثني في الليل، معصمينا أو نستلقي على أيدينا لفترات طويلة، ما يضغط على العصب. وتظهر الأعراض أثناء الراحة، وغالبا ما توقظ الشخص. وقد يحدث تنميل، وحرقة، ووخز. الآلية بسيطة- تهيج العصب في النفق الزندي أو الرسغي. في حالة متلازمة النفق الرسغي، يصاب الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر بالتنميل. وفي حالة متلازمة النفق الزندي، يصاب البنصر والخنصر بالتنميل".

وتشير الطبيبة، إلى أن الانزلاق الغضروفي في الرقبة يضغط على جذر العصب، ما يسبب أيضا تنميلا في الأصابع، لكن الأعراض مختلفة.

وتقول: "أعراض اعتلال الجذور العصبية العنقية غير ثابتة، وتظهر ليلا ونهارا، وغالبا ما ترتبط بحركة الرقبة، وعادة ما يصاحبها ألم ينتشر من الرقبة إلى الذراع. ويتوافق توزيع التنميل مع منطقة جذر العصب المحددة: C6 - الإبهام والسبابة، C7 - الإصبع الوسطى، C8 - البنصر والخنصر".

ووفقا لها، لا يوجد في حالة متلازمة النفق الرسغي، ألم في الرقبة، ويكون التنميل واضحا في منطقة العصب.

وتقول: "يشخص الطبيب الحالة بعد الفحص فإذا اشتبه بوجود انزلاق غضروفي، فقد يكون التصوير بالرنين المغناطيسي ضروريا، أما في حالة متلازمة النفق الرسغي، فقد يكون تخطيط كهربية العضل ضروريا".