مجموعة الهاكرز الإيرانية حنظلة تهدد إسرائيل

خبرني - أعلنت مجموعة "الهاكرز" الإيرانية "حنظلة" توزيع مئات الآلاف من المنشورات على صناديق بريد سكان تل أبيب خلال الليل، مهددة بنى الطاقة والمياه الإسرائيلية.

وذكرت المجموعة أن العشرات من نشطائها تنقلوا خلال الليل بين مباني سكنية في تل أبيب ووزعوا مئات الآلاف من المنشورات في صناديق بريد السكان، وفق بيان نشرته المجموعة على "تلغرام" وأرفقت به صورا وفيديو يظهر منشورات وضعت في صناديق البريد.

وحملت المنشورات شعار "NoWater" و"NoElectricity" في تهديد صريح للبنى التحتية الحيوية في إسرائيل.

وجاء في البيان: "إذا تصرف قادتكم مرة أخرى بحماقة وهاجموا بنى الطاقة في جبهة المقاومة، فاستعدوا لدفع ثمن باهظ، ليس في ساحة المعركة بل في حياتكم اليومية".

وصعدت المجموعة تهديداتها قائلة: "لن تبقى حتى محطة طاقة واحدة ولا مصفاة واحدة ولا منشأة تحلية واحدة في الأراضي المحتلة، من الشمال إلى الجنوب"، وهددت بأن الإسرائيليين سيضطرون للعيش في الملاجئ "بلا كهرباء وبلا ماء وبلا أمل".

إلى جانب البيان، نشرت المجموعة توثيقا لصناديق بريد مليئة بالمنشورات، وفيديو تمهيديا يحمل الرسالة "تل أبيب، هل أنتم مستعدون؟".