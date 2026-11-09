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فينيسيوس يشعل السوشيال ميديا بفيديو من دبي - فيديو

  • 09 نوفمبر 2026
  • 14:43
فينيسيوس يشعل السوشيال ميديا بفيديو من دبي فيديو

خبرني - تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، يتجول في شوارع دبي برفقة عدد من حراس الأمن وفريق مخصص لراحته.

وأظهرت اللقطات شخصا يحمل مظلة شمسية لتظليل اللاعب، بينما سارت إلى جانبه امرأة تحمل مروحة محمولة صغيرة موجهة نحوه مباشرة، في مشهد لفت انتباه المتابعين الذين تناقلوه بكثافة.

وانقسمت تعليقات المستخدمين بين الاندهاش من حجم الترتيبات الأمنية والاحتياطات المتبعة لحماية اللاعب من حرارة الطقس، وبين الدعابات حول طبيعة هذه المعاملة الاستثنائية.

ويظهر الفيديو فينيسيوس محاطا بفريقه خلال نزهة في شوارع المدينة، ليثير وجود المظلة والمروحة المحمولة فضول الجمهور حول تفاصيل روتينه خارج الملاعب.

وتاليا الفيديو:

 

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