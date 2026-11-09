الأمن المجتمعي مسؤولية وطنية مشتركة.. والأردن أقوى بوحدة أبنائه وتماسك مؤسساته

إن الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدها الأردن مؤخراً، وما رافقها من تداعيات، بدءاً من حادثة الكرك، وصولاً إلى استشهاد العريف جواد السلايطة أثناء تأدية واجبه الوطني، تضعنا أمام مسؤولية وطنية ومجتمعية تتجاوز حدود التعبير عن الحزن والاستنكار، لتفتح المجال أمام مراجعة جادة لمفهوم الأمن المجتمعي، ودور المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية النسيج الوطني وتعزيز استقرار المجتمع.

إن ما شهدته المملكة يؤكد أن الأمن ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هو منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع، وعلى ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء، وتعزيز الوعي المجتمعي، والتصدي لكل أشكال العنف والتطرف وخطاب الكراهية.

ومن هنا، فإن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من ردود الفعل الآنية إلى التفكير المؤسسي والاستراتيجي، والبحث في الأسباب والعوامل التي قد تؤدي إلى تنامي السلوكيات العنيفة، والعمل على معالجتها من خلال برامج توعوية وتربوية واجتماعية مستدامة.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من القضايا التي تستحق الوقوف أمامها:

أولاً: دور الأسرة والمؤسسات التعليمية

إن بناء مجتمع متماسك يبدأ من الأسرة والمدرسة، من خلال غرس قيم التسامح واحترام القانون وقبول الاختلاف، وتعزيز ثقافة الحوار والتفكير المسؤول، بما يسهم في تحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة والسلوكيات العنيفة.

ثانياً: تعزيز دور المؤسسات المجتمعية

تتحمل مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التنموية والشبابية مسؤولية كبيرة في تعزيز الوعي المجتمعي، وتنفيذ المبادرات التي تستهدف الشباب، وتوفير مساحات إيجابية للحوار والمشاركة والعمل التطوعي، بما يعزز شعور الأفراد بالمسؤولية والانتماء.

ثالثاً: تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي

إن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية والفعاليات المجتمعية يشكل ركيزة أساسية في الوقاية من المخاطر، ورصد التحديات، ومعالجة أسبابها، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

رابعاً: حماية السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية

إن مواجهة الفتنة والتحريض والتعميم مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً، ووعياً في تداول المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو توظيف الأحداث للإساءة إلى أي مكون من مكونات المجتمع الأردني.

خامساً: ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات

إن سيادة القانون والعدالة والمساءلة تشكل أساساً لاستقرار المجتمعات، وتؤكد أن حماية المواطنين وصون كرامتهم والحفاظ على أمنهم تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.

إن استشهاد العريف جواد السلايطة، وهو يؤدي واجبه الوطني، يترك في وجدان الأردنيين حزناً عميقاً، ويجدد التأكيد على حجم المسؤولية التي يتحملها رجال الأمن في سبيل حماية الوطن والمواطن.

وفي الختام، فإن قوة الأردن لا تكمن في مؤسساته فحسب، بل في تماسك أبنائه، ووعي مجتمعه، وقدرته على تجاوز التحديات بروح المسؤولية والوحدة الوطنية.

الأردن وطن يجمعنا، وأمنه مسؤوليتنا جميعاً، ووحدته خط أحمر.

رحم الله الشهيد جواد السلايطة، وحفظ الله الأردن قيادةً وشعباً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.