أهالي مخيم سوف يجددون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية ورفضهم القاطع لكافة أشكال التطرف والإرهاب

خبرني - محمد شهاب عضيبات

مندوباً عن محافظ جرش الدكتور أحمد الفاعوري، رعى مساعد المحافظ الدكتور مؤيد القاضي لقاءً وطنياً نظمته لجنة خدمات مخيم سوف، بحضور رئيس مركز امن سوف المقدم عايد العموش و بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وتربوية ودينية وشبابية، أكد خلاله أبناء المخيم وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، ورفضهم القاطع لكافة أشكال التطرف والإرهاب، وتمسكهم بالوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية أمن الأردن واستقراره.

وجاء اللقاء تأكيداً على الموقف الوطني الثابت لأبناء مخيم سوف، والتفافهم حول القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة، وتقديراً لتضحيات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، إلى جانب أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتحصين الشباب من الفكر المتطرف وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك.

فيما تولت آسيا الأخرس تقديم فقراته، التي تضمنت كلمات ومداخلات وطنية ودينية وتربوية وشبابية تناولت مخاطر التطرف والإرهاب وسبل مواجهتهما.

وأكد رئيس لجنة خدمات مخيم سوف عبد المحسن بنات أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، للتعبير عن موقف أبناء المخيم الرافض للفكر المتطرف والإرهاب، مشدداً على أن الأردن سيبقى عصياً على كل محاولات العبث بأمنه واستقراره، وأن الوحدة الوطنية تمثل صمام الأمان في مواجهة التحديات والفتن.

وأشار بنات إلى أن المخيمات جزء أصيل من النسيج الوطني الأردني، وأن أبناء مخيم سوف يجددون انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الهاشمية، مؤكداً أن مواجهة التطرف مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة ومختلف مؤسسات المجتمع، مع ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير فرص العلم والعمل والإبداع أمامهم.

من جانبه، تناول مندوب مدير أوقاف جرش الشيخ الدكتور حمزة الخوالدة خطورة التطرف والانحراف في فهم النصوص الدينية وإخراجها عن مقاصدها الصحيحة، مؤكداً أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والرحمة واحترام النفس الإنسانية، ولا يمكن أن يكون مبرراً للعنف أو الاعتداء على الآخرين.

وأشار إلى أهمية ترسيخ الوعي الديني الصحيح، واستحضار القيم الإسلامية التي تحث على صون حياة الإنسان وحماية المجتمع، مؤكداً أن مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية تتشارك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات الدولة كافة.

بدوره، أكد الأب جريس سميرات أن الأردن وفلسطين يحملان رسالة السلام والمحبة، وأن التعايش الإسلامي المسيحي في الأردن يمثل نموذجاً راسخاً في الأخوة والشراكة الوطنية، مشدداً على أن العنف والتطرف لا يمثلان الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والسلام واحترام الإنسان.

ودعا سميرات إلى تعزيز الدور التربوي والاجتماعي للأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية، واستعادة التواصل الأسري والحوار بين الأجيال، والمحافظة على النسيج الوطني الأردني القائم على المواطنة والتآخي وقبول الآخر.

وفي كلمة القطاع التربوي، ومندوبا عن مدير تربية محافظة جرش الاستاذ وائل ابو عزام أكدت مديرة الشؤون الإدارية في مديرية تربية محافظة جرش الاستاذة رانية أبو بكر، أن المؤسسات التعليمية تشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرة إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على التعليم ونقل المعرفة، بل يمتد إلى غرس قيم المواطنة الصالحة والانتماء واحترام التنوع، وتنمية التفكير النقدي لدى الطلبة، وتمكينهم من التمييز بين الأفكار البناءة والهدامة.

وشددت على أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك، بما ينسجم مع مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مواجهة التطرف والإرهاب.

كما تناول المختاران أحمد الزعبي مختار مدينة نحله وعمر العياصرة مختار مدينة ساكب أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية، وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة جذور التطرف وتجفيف منابعه، من خلال الشراكة بين المؤسسات الرسمية والفعاليات المجتمعية والعشائرية، وتمكين الشباب والشابات وحمايتهم من الأفكار المنحرفة.

وأكدا أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تتطلب مواجهة فكرية وتربوية واجتماعية شاملة، تقوم على نشر الوعي وترسيخ قيم التسامح والانتماء، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطن.

وفي كلمات الشباب والطلبة، قدم الشاب أحمد العويصات والطالبة ريتاج الصوي رؤى شبابية أكدت أن مواجهة التطرف تبدأ من العقول، وأن العلم والوعي والحوار تمثل خطوط الدفاع الأولى في التصدي للأفكار الظلامية، مشددين على أن الشباب شركاء في صناعة المستقبل وحماية الوطن، وأن مسؤوليتهم الوطنية تحتم عليهم مواجهة الجهل والتعصب والتضليل بالعلم والحكمة والانتماء.

كما أكدت المداخلات أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمنابر الدينية والإعلام والمرجعيات العشائرية والاجتماعية في احتضان الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم، مشيرة إلى أن دور العشيرة والوجهاء يتجلى في الإصلاح وإطفاء الفتن وتعزيز السلم المجتمعي، وأن توفير فرص العمل والمشاركة أمام الشباب يشكل أساساً مهماً في تحصينهم من الفكر المتطرف.

وتخلل اللقاء إلقاء قصائد شعرية قدمتها الشاعرة أسماء أبو فودة، فيما تلت الطالبة كرم الصوالحة بياناً باسم أهالي مخيم سوف، أكدوا فيه رفضهم القاطع لكل فكر يدعو إلى الكراهية والتفرقة والعنف، وتمسكهم بأمن الأردن واستقراره ووحدته الوطنية، ووقوفهم الثابت خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية.

وشدد البيان على أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة ومؤسسات المجتمع كافة، من خلال نشر الوعي والثقافة الوطنية، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة والشائعات والدعوات المغرضة.

وثمن أهالي المخيم التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطن، مؤكدين أن أمن الأردن واستقراره ووحدته الوطنية ثوابت لا تقبل المساومة، وأن أبناء مخيم سوف سيبقون على عهد الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الأردن سيبقى موحداً وقوياً بتلاحم قيادته وشعبه ومؤسساته، وأن أبناء مخيم سوف يقفون صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولا مكان بينهم للكراهية أو الفرقة أو المساس بأمن الوطن واستقراره، مجددين الولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.