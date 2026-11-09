الإندبندنت: ترمب قد يلحق دماراً غير مسبوق بالعالم

خبرني - في جولة الصحف اليوم، تتناول الصحافة البريطانية قضايا سياسية واجتماعية وإنسانية، بدءاً من تداعيات هزيمة الجمهوريين على مستقبل دونالد ترامب، مروراً بتحولات الخطاب الديني في السياسة الأمريكية، وصولاً إلى تجربة شخصية في مواجهة الشيب دون استخدام الصبغات.

والبداية من مقال نشرته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية تناول فيه الكاتب أليكس هانافورد المخاوف من تداعيات هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على سلوك الرئيس دونالد ترامب، محذراً من أن رد فعله على الخسارة قد يقود إلى تصعيد خطير، إذا لم يتم احتواء تحركاته خلال المرحلة الانتقالية للسلطة.

وينقل الكاتب عن الطبيبة النفسية الشرعية والمتخصصة في العنف، الدكتورة باندي إكس لي، التي تتابع الحالة النفسية لترامب منذ انتخابه الأول عام 2016، قولها إن الوقت الحالي يتطلب احتواء الرئيس، محذرة من أنه "قد يلحق دماراً غير مسبوق بالعالم الذي يعتقد أنه خذله أو وصفه بأنه خاسر".

وكانت لي قد شاركت، في أبريل/نيسان الماضي، ضمن مجموعة تضم 36 خبيراً أمريكياً في الصحة النفسية، في إصدار بيان دعا إلى عزل ترامب من منصبه، على خلفية ما وصفوه بتزايد سلوكه المضطرب.

ويرى هانافورد أن الولايات المتحدة بدأت خطواتها الأولى للخروج من "مرحلة الترامبية" بعد الانتخابات، لكن الخطر يكمن في رد فعل ترامب على الهزيمة.

ويشير هانافورد إلى أن ترامب تجنب الحديث عن نتائج الانتخابات خلال أول ظهور تلفزيوني مباشر له بعدها، وقضى نحو 20 دقيقة في اصطحاب الصحفيين داخل موقع بناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، مستعرضاً مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة، التي وصفها بأنها "أكثر مكان آمن في واشنطن".

وتفسر لي هذا التصرف بأنه محاولة للابتعاد عن مواجهة فكرة الخسارة، موضحة أن ترامب يجد في قاعة الاحتفالات شعوراً بالراحة، لأنه يتحدث عن "الأمان والحب"، وهما أمران تقول إنه افتقدهما طوال حياته.

وتضيف أن غضبه الحقيقي يعود، بحسب تفسيرها، إلى والديه بسبب عدم حصوله على ما احتاج إليه عندما كان في الثانية من عمره، لكن هذا الشعور يتحول إلى رغبة في الانتقام من العالم بأسره، محذرة من أن "الكوكب بأكمله قد يكون هدفه الآن".

ويقول الكاتب إن لي أعربت عن قلقها منذ تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني 2017، بسبب وصوله غير المقيد إلى الأسلحة النووية. وينقل عنها قولها: "إنه منجذب للغاية إليها دون أن يفهم تداعياتها؛ فهي بالنسبة إليه مجرد قنابل أكبر حجماً".

وتؤكد لي أن الولايات المتحدة تمتلك نافذة زمنية ضيقة لاحتواء ترامب، مستفيدة من هدوء رد فعله الأولي على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة "مواصلة فرض القيود حتى تصبح أهدافه أكثر واقعية، ثم توجيهه نحو الشعور بالرضا عن الإنجازات الصغيرة".

ويضيف الكاتب أن لي ترى أن ترامب ربما يشعر، في أعماقه، بأنه وحزبه الجمهوري لم يكونا يستحقان الفوز، لكنه يعوض هذا الشعور بإظهار نفسه كشخص لا يمكن هزيمته، موضحة أن "أصل الأوهام أيضاً يكمن في أن الواقع يصبح غير محتمل، فيكذب على نفسه وعلى الآخرين، ثم يصدق أكاذيبه في نهاية المطاف".

كما يستشهد الكاتب بتحذير الخبيرة النووية البريطانية باتريشيا لويس، التي أوضحت لـ"الإندبندنت" أن الأشخاص الموجودين بالقرب من موقع الضربة "سيتبخرون فوراً"، فيما سيتعرض آخرون لموجات انفجار هائلة وحرائق، فضلاً عن مستويات مرتفعة من الإشعاع، قد تؤدي إلى وفاة كثيرين خلال الأسابيع التالية بسبب التسمم الإشعاعي.

ويختتم هانافورد بالإشارة إلى أن المقربين من ترامب يواجهون قراراً بشأن مستقبلهم السياسي، بين مواصلة دعمه أو الابتعاد عنه، خصوصاً بعد اختيار ستيفن ميلر، مهندس سياسات ترامب المثيرة للجدل بشأن الهجرة، لخلافة سوزي وايلز في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

الديمقراطيون ينازعون الجمهوريين احتكار الخطاب الديني

تناولت الكاتبة بوبي وود، مراسلة صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية في الولايات المتحدة، صعود تيار مسيحي داخل الحزب الديمقراطي، بعد تحقيق عدد من المرشحين ذوي الخلفيات الدينية انتصارات بارزة في انتخابات التجديد النصفي.

وتشير الكاتبة إلى أن جيمس تالاريكو، القس المتدرب، استهل خطابه عقب فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس بالإشارة إلى "قصة ذلك الراعي الصغير الذي واجه عملاقاً"، مستحضراً دروساً من حياة "حاخام حافي القدمين" عاش قبل ألفي عام، فيما رفع أنصاره لافتات كتب عليها "أحبب جارك".

وتوضح وود أن الدين ظل لعقود يُنظر إليه باعتباره مجالاً تقليدياً للجمهوريين، خصوصاً بين الإنجيليين، غير أن نتائج الانتخابات الأخيرة شهدت انتخاب خمسة رجال دين وقساوسة تحت التدريب إلى الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، من بينهم تالاريكو، وآدم هاميلتون، القس الميثودي الذي فاز بمقعد عن كانساس، وسارة ترون غاريوت، القسيسة اللوثرية التي فازت بمقعد في مجلس النواب عن أيوا.

وترى الكاتبة أن هذه الانتصارات قد تمثل "اختراقاً انتخابياً للديمقراطيين، وتحدياً لاحتكار الجمهوريين للخطاب الديني"، مشيرة إلى أن شعور الناخبين "بانتشار الفساد" كان عاملاً مؤثراً؛ إذ أظهر استطلاع خروج الناخبين لشبكة إن بي سي أن 90 في المئة اعتبروا فساد الحكومة عاملاً رئيسياً في تصويتهم.

وتنقل عن مايكل وير، المسؤول السابق عن التواصل الديني في إدارة باراك أوباما، قوله إن ادعاء الجمهوريين تمثيل القيم والعائلة ظل قائماً "إلى أن رشحوا دونالد ترامب"، مضيفاً أن بعض الأمريكيين شعروا بأن إيمانهم لا يمكن أن يمثله هذا الرجل في الحياة العامة.

وتشير وود إلى أن تالاريكو وهاميلتون استندا إلى إيمانهما لتقديم خطاب يدعو إلى استعادة النزاهة الأخلاقية، مستهدفين منافسيهما الجمهوريين بقضايا تتعلق بالفساد والسلوك الشخصي.

وتضيف أن الجمهوريين ردوا باتهام منافسيهم بعدم الالتزام بالمسيحية التقليدية، فيما وصف ترامب وحلفاؤه تالاريكو بأنه شخصية ليبرالية غريبة، وأطلقوا عليه لقب "تالافريكو"، كما اتهمت الإدارة الأمريكية المرشح المسلم عبد السعيد بالتطرف بسبب تصريحاته عن إيمانه.

وتوضح الكاتبة أن الديمقراطيين حققوا نتائج لافتة؛ إذ أصبح السعيد أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفاز تالاريكو في تكساس، بينما حقق هاميلتون أول فوز ديمقراطي بمقعد مجلس الشيوخ عن كانساس منذ 94 عاماً.

وتختتم الكاتبة بالإشارة إلى أن مستقبل هذا التيار في انتخابات 2028 لا يزال غير محسوم، ناقلة تحذير وير من أن استخدام النصوص الدينية لمجرد مهاجمة الجمهوريين قد يضر بالمرشحين الذين يعبرون عن إيمان حقيقي.

وتلفت إلى أن الدين مرشح للاستمرار كساحة للصراع السياسي، في ظل اختلاف الرؤى بين خطاب نائب الرئيس جي دي فانس بشأن أولوية الأسرة والوطن، والدعوات التي يطرحها البابا للاهتمام بالفقراء والمرضى والنازحين.

كيف تخلصت من الشيب دون استخدام صبغة الشعر؟

وفي صحيفة (ديلي ميل) تناولت بيثان كينغ تجربتها مع منتج تجميلي تقول إنه ساعدها على تقليل الشعر الأبيض واستعادة لون شعرها الأحمر الطبيعي، دون اللجوء إلى الصبغات.

وتوضح الكاتبة أنها لاحظت، بعد بلوغها 46 عاماً، انتشار الشعر الأبيض بصورة واضحة، خصوصاً عند جانبي الرأس، بعدما كانت تعتقد أن شعرها الأحمر سيظل محتفظاً بلونه مع التقدم في العمر.

وتشير إلى أنها جربت نوعاً من السيروم تزعم الشركة المصنعة أنه يساعد على عكس ظهور الشيب والحد من تطوره. ويبلغ سعر العبوة سعة 90 مل نحو 110 جنيهات إسترلينية، فيما استخدمت الكاتبة المنتج لمدة ثلاثة أشهر، بتكلفة إجمالية بلغت 330 جنيهاً.

وتشرح أن تركيبته تحتوي على ببتيدات تحاكي الأحماض الأمينية الطبيعية، بهدف دعم الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر، إلى جانب مضادات أكسدة يُقال إنها تحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

وبعد انتهاء التجربة، تقول كينغ إنها لاحظت تراجعاً واضحاً في الشعر الأبيض، خصوصاً عند الجانبين ومؤخرة الرأس، فضلاً عن شعورها بأن شعرها أصبح أكثر كثافة، مؤكدة: "لم يختفِ الشيب تماماً، لكن عدد الشعرات البيضاء أصبح أقل، وأنا سعيدة للغاية بالنتائج".

لكن الكاتبة تنقل عن سامانثا ستيوارت، استشارية أمراض الشعر في عيادة (سبنسر)، تحذيرها من المبالغة في النتائج، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات السريرية، وأن الاستجابة تختلف بحسب العوامل الوراثية والتغذية وأسباب ظهور الشيب.

وتختتم كينغ بالإشارة إلى أن مصفف شعرها لاحظ تحسناً في لون شعرها، وسألها عما إذا كانت بدأت استخدام صبغة منزلية، بعدما أصبح أقل بهتاناً، معتبرة ذلك دليلاً مشجعاً على نجاح تجربتها.