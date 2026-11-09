إيران تنفي تضرر بنيتها التحتية إثر هجوم أمريكي، وروبيو يقول إن المفاوضات لم تحرز سوى ‌تقدم ⁠ضئيل

خبرني - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على أن "إيران تسيطر على مضيق هرمز والسفن التي تعبر مسارات "غير آمنة"، وتحت ضغط أمريكا، للأسف تتعرض لحوادث، وطالما استمرت أمريكا في إجراءاتها، فلن نشهد عودة الأمن إلى هذا الممر المائي".

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، يوم الاثنين: "السفن التي تريد العبور يجب أن تنسّق مع الجهات الإيرانية المختصة، نحن نسيطر على طائرات العدو المسيرة ونُسقطها. وهذا أمر واضح في الدفاع عن أرضنا".

وعن المفاوضات أشار بقائي إلى أن الدبلوماسية والميدان ليسا مجالين منفصلين، بل هما أداتان، وطالما نرى أن علينا استخدام هذه الأدوات لحماية المصالح الوطنية، فلن نتوانى حتماً.

وردًا على مشروع البوابة الحديدية الأمريكي ضد إيران، قال بقائي: أصل هذه الفكرة المسماة بالبوابة الحديدية يأتي من أولئك العسكريين الأمريكيين الذين يحاولون تبرير فشلهم.

وشدد على أن الخطة ذات اليومين، التي قدمتها إيران، دليل على حسن نية إيران.

وقال: "كل ما تفاهمت عليه أمريكا وفق اجتماع إسلام آباد موجود في هذه الخطة. نحن نتحدث عن مجموعة مطالب لا يمكن لأي إيراني أن يتجاوزها".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بوقوع انفجارات في وقت متأخر من ليل الأحد، في جزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز.

كما نفت شركة الكهرباء الإيرانية "توانير" وقوع أي هجوم إلكتروني أو انقطاع في شبكة الكهرباء بالعاصمة طهران.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إنه بعد انتشار بعض الأخبار والتكهنات حول احتمال وقوع هجوم إلكتروني على شبكة الكهرباء بالعاصمة عقب الحادث الذي وقع في مصفاة طهران، خرجت شركة "توانير" لتنفي أنباء التعرض لهجوم إلكتروني.

وتشير التحقيقات الفنية إلى أن الحادث الذي وقع في مصفاة طهران كان مرتبطاً بالعمليات والمنشآت الداخلية لهذا المجمع الصناعي، ولا علاقة له بشبكة الكهرباء الوطنية أو تشغيل شبكة توزيع الكهرباء بالعاصمة.

وصرّح مسؤول في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه تم تدمير أنظمة دعم الملاحة في جنوب مضيق هرمز.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لوسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين، أنه لم تمرّ أي سفن غير مصرّح لها عبر هذا الممر البحري خلال ليل الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ​ماركو روبيو، أمس الأحد، إن المفاوضات مع إيران لم تحرز سوى ‌تقدم ⁠ضئيل، وإنه لا يرى أي انفراجة وشيكة، مضيفاً أن ترامب ​يفضل حلاً ​دبلوماسياً.

ووصف روبيو مطالب إيران بأنها "غير مقبولة"، وفي بعض الأحيان "شائنة وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق".

لقاء قطري-أمريكي

أظهر جدول أعمال البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب ​برئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم الاثنين، ‌في الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع إيران وتواجه فيه الجهود الدبلوماسية لإنهائه عقبات كبيرة.

ومن المقرر أن ​يلتقي ترامب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ​ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية ⁠قطر، في اجتماع مغلق. وذكر مسؤول أمريكي أنه ​من المقرر أيضا أن يلتقي نائب الرئيس جيه.دي فانس ​برئيس وزراء قطر.

ولعبت قطر دورا محوريا كوسيط بين واشنطن وطهران، إذ نقلت المقترحات وسعت إلى تذليل الخلافات حول البرنامج ​النووي الإيراني وشروط إنهاء الصراع.

وفي سياق متصل، قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي اليوم الاثنين إن بلاده ليست الحلقة الأضعف في المعادلة الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن أي اعتداء عليها ستكون له كلفة وتبعات، وأن حماية السيادة الوطنية مسؤولية أساسية لا يمكن الاتكال فيها على التحالفات الدولية وحدها، على حد تعبيره.

وأشار قرقاش، خلال مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر، إلى أن إيران ستظل جارة لدول الخليج، وأن المصالح المشتركة وأمن الممرات البحرية يفرضان استمرار الحوار، لكنه شدد على أن أي مسار تفاوضي بعد الحرب يجب أن يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والاعتراف بمصالحها الأمنية.

وأكد أن الثقة بين إيران وجيرانها تضررت، ولا يمكن استعادتها بالتصريحات السياسية وحدها، بل تتطلب تغييراً فعلياً في السلوك وترجمة الالتزامات إلى ممارسات ملموسة.

وشدد قرقاش على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لاقتصادات الخليج والتجارة العالمية، رافضاً أي محاولة لفرض السيطرة الإيرانية على ممر مائي دولي أو استخدامه ورقة ضغط سياسية واقتصادية، بحسب وصفه.

تحركات صينية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مقترح خطة اليومين المقدم من طهران هو الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة، موضحاً أنه ينبغي ألّا تتأثر العلاقات الثنائية المتينة بين إيران والعراق مهما بلغت قوة الضغوط.

وعلى صعيد التحركات الدولية لاحتواء الأزمة في الشرقة الأوسط، التقى تشاي جون المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال زيارته إلى إيران.

وأكد تشاي جون استعداد الصين للدفع نحو إحراز تقدم جديد في العلاقات الثنائية مع طهران، مشدداً على أن الصراع المستمر والمتسع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة، بحسب بيان الخارجية الصينية.

وأضاف البيان أن زيارة إيران جاءت في إطار جولة يجريها المبعوث الصيني خلال الشهر الجاري وتشمل إيران وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أشار المدير العام لدائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي بك، إلى بحث ومناقشة آخر تطورات المنطقة، ولا سيما الوضع في اليمن، وتأكيد الطرفين على الحل السياسي لأزمة اليمن، فضلاً عن "وجهات النظر المطروحة بشأن النظام الأمني المستقبلي للمنطقة"، بحسب وكالة فارس.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد في بيان: "يجب أن ينتهي الصراع بين السعودية واليمن في أسرع وقت ممكن عبر الحوار بين الطرفين على أساس خريطة الطريق المتفق عليها بينهما، ويقتضي ذلك الوقف الفوري للهجمات العسكرية، والإنهاء الكامل للحصار، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره".

يأتي هذا في حين نقلت شبكة سي.إن.إن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، خلال مكالمة هاتفية، الأحد، إنه "من غير المرجح إلى حد بعيد" أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدماً.

وأعلن الجيش الإيراني، ليل الأحد، أن ناقلة نفط مخالفة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز في وقت سابق.

وأفاد الجيش الإيراني في بيان: "قبل ظهر اليوم، اشتعلت النيران في ناقلة نفط مخالفة كانت قد أوقفت أنظمة تحديد الهوية الخاصة بها، وكانت تسير في منطقة محظورة، بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز".

وأكدت إدارة العلاقات العامة التابعة للقوات البحرية للجيش أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً أمام السفن المخالفة حتى زوال أي تهديد.

"تراجع فعالية الترسانة الأمريكية"

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "شعوب منطقتنا سئمت من خداع إسرائيل بقدر ما سئم منه الشعب الأمريكي".

وقال عراقجي على منصة إكس، ردّاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي مع شبكة سي بي إس: "أدرك الرئيس الأمريكي بوضوح أن الغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي تمقت إسرائيل بشدة. ويبدو أنه (ترامب) لم يدرك بعد سبب هذه المسألة".

وأضاف: "من الواضح أن الأمريكيين سئموا من خداع إسرائيل للحكومات الأمريكية ودفعها نحو حروب لا نهاية لها. لقد نفد صبرهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى منطقتنا".

وبحسب وكالة فارس فقد اعترف ترامب في مقابلة مع شبكة سي بي إس بأن "استياء" الناخبين من الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار البنزين، "والمعارضة الواسعة لإسرائيل"، كانت من عوامل هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

وواصل ترامب قائلاً: الدول التي دافعنا عنها يجب أن تدفع لنا تكاليف الحرب مع إيران، لأنها بدوننا لم يكن لها وجود خارجي أصلاً.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، إن "تراجع فاعلية الترسانة العسكرية الأمريكية قد أدى إلى زعزعة أسس النفوذ الأمريكي".

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن العميد "شكارجي" تصريحات قال فيها إن "التطورات السياسية الراهنة في الولايات المتحدة، وما تشهده إدارة ترامب وحزبه من إخفاقات متتالية في ميادين متعددة لا تقتصر على كونها تقلبات في السياسة الداخلية بل هي تجسيد لحقيقة إستراتيجية تتمثل في عدم القدرة على مواجهة الإرادة الإيرانية".

وأضاف أن "المحاولات التي قادها ترامب وحلفاؤه لتقويض إيران قد ارتدّت عليهم ما جعلهم عرضة للتآكل الإستراتيجي والأزمات الداخلية جرّاء الهزائم التي فرضتها القوات المسلحة الإيرانية ومحور المقاومة".

واختتم العميد شكارجي تصريحه بالإشارة إلى أن "هذه الهزيمة الإستراتيجية تعد دليلاً على تحول موازين القوى العالمية"، مؤكداً مجدداً أن "أي مواجهة مع إيران لن تنتهي إلا بزوال القوى المعتدية".

استمرار التبادل التجاري القطري الإيراني

أفاد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية القطرية المشتركة "خورشيد كزدرازي" بأن التبادل التجاري بين إيران وقطر يشهد استمرارية ملحوظة رغم التحديات الإقليمية والقيود التجارية القائمة، مؤكداً أن تدفق الصادرات الإيرانية إلى السوق القطرية يتم بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وسطاء.

وتخوض قطر حالياً جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيرن لتجنب التصعيد وعودة الحرب مرة أخرى، والتوصل لاتفاق نهائي.

وفي تصريح لـ"إرنا" أوضح "كزدرازي" أن الصادرات تشمل قطاعات حيوية متعددة أبرزها المواد الغذائية والفواكه والخضراوات ومواد البناء والمنتجات المعدنية، وكشف عن مؤشرات لوجستية قوية، حيث يتم شحن ما يتراوح بين 70 إلى 75 حاوية مبردة يومياً من محافظة بوشهر وحدها إلى قطر، كما أشار إلى أن الصادرات شهدت طفرة ملموسة خلال الأشهر الأربعة الماضية.