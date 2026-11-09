علاج مشكلة شائعة أثناء النوم قد يعزز خصوبة الرجال

خبرني - أظهرت دراسة حديثة وجود ارتباط بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وتراجع جودة السائل المنوي، على الرغم من عدم رصد علاقة بين هذا الاضطراب وضعف الانتصاب.

وقارن فريق من الباحثين في الصين 72 رجلا في سن الإنجاب مصابين بانقطاع النفس النومي غير المعالج مع 22 رجلا سليما، فوجدوا انخفاضا ملحوظا في حجم السائل المنوي لدى المرضى، إضافة إلى عدد أقل من الحيوانات المنوية القادرة على السباحة إلى الأمام، وارتفاع في مؤشرات الالتهاب. وتعد هذه المقاييس محددا رئيسيا للإمكانات الإنجابية لدى الذكور.

وعولج 25 مشاركا بجهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، فظهر تحسن في حركة الحيوانات المنوية التقدمية بعد شهر واحد فقط، إذ ارتفعت النسبة من نحو 40٪ إلى 45٪، دون انخفاض ملحوظ في المؤشرات الالتهابية المرتفعة.

إلا أن الدراسة واجهت مشكلة كبيرة في المتابعة، فقد بقي 15 رجلا فقط بعد ثلاثة أشهر، ولم يتبق سوى 8 رجال بعد ستة أشهر، ما يصعب تقييم النتائج طويلة المدى. ويعود ذلك جزئيا إلى أن أجهزة CPAP ضخمة وغير مريحة، ويجد كثير من المرضى صعوبة في استخدامها على المدى الطويل.

يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يضيق مجرى الهواء أثناء النوم، فيؤدي إلى شخير عال تتخلله فترات توقف في التنفس. ويصيب نحو ربع الرجال فوق سن الثلاثين، ويزيد خطر ارتفاع ضغط الدم ومشكلات القلب والأوعية. وقد ربطته دراسات سابقة بضعف الانتصاب، لكن الأدلة على تأثيره في الحيوانات المنوية كانت نادرة.

ويرى الباحثون أن تقييم اضطرابات التنفس أثناء النوم قد يكون مفيدا للرجال الذين يعانون تشوهات غير مفسرة في السائل المنوي، ويدعون إلى دراسات أكبر لتوضيح الآليات الجزيئية وتأكيد الفوائد الإنجابية طويلة المدى لعلاج CPAP.