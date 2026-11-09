(عمان العربية) تستضيف (18) جامعة اردنية في ندوة حول إدارة برنامج الحراك الأكاديمي الدولي بالتعاون مع مكتب ايراسموس بلس الوطني

خبرني - استضافت جامعة عمان العربية ندوة متخصصة حول إدارة برنامج الحراك الأكاديمي الدولي، نظمها مكتب إيراسموس بلس الوطني(Erasmus+) في الأردن، وذلك بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، والأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاء مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني في الأردن (Erasmus+ Jordan) ، والأستاذة بثينة القدومي مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في الجامعة، وبمشاركة نحو (40) ممثلاً عن مكاتب العلاقات الدولية يمثلون (18) جامعة أردنية حكومية وخاصة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات في إدارة وتنفيذ مشاريع الحراك الأكاديمي .

وبهذه المناسبة أشار الدكتور الوديان على أهمية برنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) في تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي، وتوسيع آفاق الشراكات مع الجامعات الأوروبية، إلى جانب إتاحة فرص نوعية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بما يسهم في تطوير القدرات الأكاديمية والإدارية والارتقاء بمستوى التعليم العالي.

من جانبه أكد الدكتور أبو الهيجاء على أهمية برنامج إيراسموس بلس (Erasmus+) في توطيد أواصر التعاون الأكاديمي بين الجامعات الأردنية ونظيراتها الأوروبية، وتعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي على التجارب الدولية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الأكاديمية والإدارية والارتقاء بمستوى التعليم العالي، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع يتطلب كفاءة في إدارتها وتنفيذها ومتابعتها، لضمان تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها البرنامج.

واستعرضت المهندسة أسماء الصمادي مديرة المشاريع في مكتب إيراسموس بلس الوطني(Erasmus+)، خلال عرض تقديمي أبرز محاور البرنامج وأهدافه، وآليات الاستفادة من الفرص التي يوفرها لمؤسسات التعليم العالي، ودوره في تعزيز برامج الحراك الأكاديمي وتوسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية بين الجامعات.

وتضمنت الندوة جلسات متخصصة بمشاركة عدد من ممثلي الجامعات الأردنية، وهم الأستاذة غدير الدبعي من جامعة البلقاء التطبيقية، والأستاذة نيفين أبو الهيجاء من جامعة اليرموك، والأستاذة رولا حسينات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والأستاذ عمر شريدة من الجامعة الأردنية، حيث تناولوا مجموعة من المحاور المرتبطة بإدارة مشاريع الحراك الأكاديمي، شملت آليات التحضير والتقديم للمشاريع، وسبل دعم المشاركين، وتنفيذ أنشطة الحراك، إضافة إلى إجراءات المتابعة والتقييم وضمان الجودة، مع استعراض تجارب عملية وخبرات مؤسسية في هذا المجال.

من جانبها رحّبت الأستاذة القدومي بالوفود المشاركة، معربةً عن اعتزاز جامعة عمان العربية باستضافة هذا اللقاء الذي يجمع ممثلي مكاتب العلاقات الدولية في الجامعات الأردنية، ومؤكدةً أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والتجارب العملية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجامعات، بما يسهم في تطوير إدارة برامج الحراك الأكاديمي وتوسيع فرص التعاون والشراكات الدولية.

وتأتي استضافة جامعة عمان العربية لهذه الندوة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في مجال التعاون الأكاديمي الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في إدارة المشاريع الدولية، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية للاستفادة من برامج الحراك والتبادل الأكاديمي.