البنك العربي يطلق منصة رقمية لفتح حسابات الشركات

خبرني - أطلق البنك العربي منصة رقمية جديدة تتيح للشركات في الأردن تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها وتوفير تجربة مصرفية سلسة تتسم بالسهولة والمرونة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك العربي المتواصل لتطوير خدماته المصرفية لقطاع الشركات، وتوفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تواكب احتياجات وتطلعات قطاع الاعمال.

وتُوفّر المنصة للشركات إمكانية إدخال بياناتها وتحميل وثائقها المطلوبة بشكل رقمي بالكامل، ما يُسهم في تسريع إجراءات تقديم الطلبات ورفع كفاءة عملية فتح الحسابات. وعند استلام الطلب ومراجعته، يتولى البنك التواصل مع العميل، بهدف استكمال الإجراءات المطلوبة والتوقيع على الوثائق اللازمة.

وتُشكّل هذه الخدمة إضافة نوعية إلى منظومة الحلول المصرفية الرقمية المتكاملة التي يُقدّمها البنك العربي لعملائه من الشركات، والتي تتضمن منصة رقمية لإدارة مختلف التعاملات المصرفية، إلى جانب خدمات التمويل التجاري، وإيداع الشيكات رقمياً، وحلول التحصيل والتسوية الالكترونية، وغيرها العديد من الخدمات المبتكرة المُصمّمة لدعم نمو الشركات وتمكينها من إدارة تعاملاتها المالية بكفاءة عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي حاز مؤخراً على مجموعة من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، حيث منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن" للعام 2026، بالإضافة إلى 36 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك تقديراً لتميّز خدماته المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.