الكلية التقنية في جامعة عمان العربية تنظّم لقاءً تعريفياً لطلبتها الجدد

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على توفير بيئة تعليمية محفّزة، وتعزيز التواصل مع طلبتها، وتهيئتهم للاندماج في الحياة الجامعية، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، نظّمت الكلية التقنية لقاءً تعريفياً لطلبتها الجدد، بحضور كل من: الأستاذ الدكتور أيمن عواد عميد الكلية، والدكتور معتز الشوابكة مساعد عميد الكلية ورئيس قسم تكنولوجيا التصميم الداخلي والديكور، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، بهدف تعريف الطلبة بالبيئة الجامعية، وإطلاعهم على طبيعة البرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية المتاحة، ومساعدتهم على بدء مسيرتهم الجامعية بثقة ووعي.

وفي بداية اللقاء رحّب الدكتور عواد بالطلبة الجدد، مؤكداً أهمية التعليم التقني في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات التطبيقية التي تواكب متطلبات سوق العمل، وأشار إلى حرص الكلية على موائمة برامجها الأكاديمية مع احتياجات القطاعات المهنية، من خلال العمل على توسيع الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات ذات العلاقة، بما يتيح للطلبة فرصاً أوسع للتدريب والتأهيل العملي، وأوضح عواد أن جامعة عمان العربية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير الكلية التقنية، وتسعى إلى توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتعزيز مسيرتها التعليمية والتدريبية، مما يسهم في بناء بيئة تعليمية متكاملة تمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات المهنية، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار، كلٌّ في مجال تخصصه، كما نقل للطلبة توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة المتعلقة بمسيرتهم الأكاديمية والمهنية، مؤكداً استمرار دعم الجامعة للكلية وحرصها على تمكينها من تحقيق أهدافها في إعداد كوادر تقنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المهنية واحتياجات سوق العمل، وأشاد عواد بكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية والجهود التي يبذلونها في تقديم تعليم نوعي يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مشدداً على أن نجاح العملية التعليمية يقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات، إذ تقع على عاتق أعضاء الهيئة التدريسية مهام التعليم والتوجيه والمتابعة، فيما يُنتظر من الطلبة الالتزام والمشاركة الفاعلة، والعمل على تطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها الجامعة.

بدوره رحّب الدكتور الشوابكة بالطلبة الجدد مستعرضاً دور الإرشاد الأكاديمي في مساعدتهم على فهم خططهم الدراسية وتنظيم مسيرتهم الجامعية، ومؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع المرشد الأكاديمي للاستفادة من التوجيهات والإرشادات اللازمة، كما شدّد على ضرورة المواظبة على حضور المحاضرات والالتزام بتعليمات الحضور والغياب، لما لذلك من أهمية في تعزيز التحصيل العلمي وتنمية المهارات العملية لدى الطلبة، كما قدّمت الأستاذة إيمان الدباس عضو هيئة التدريس في الكلية شرحاً حول الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية المعتمدة في الجامعة، متناولةً بوابة الطالب الإلكترونية "EduGate" ومنصة التعلّم الإلكتروني "Moodle"، ومبيّنةً آليات استخدامهما في متابعة المساقات الدراسية والواجبات والإعلانات والأنشطة التعليمية، وأهمية المواظبة على استخدامهما لمتابعة مختلف المستجدات الأكاديمية.

وشهد اللقاء مجموعة من الفقرات التفاعلية التي هدفت إلى تعزيز مشاركة الطلبة وتشجيعهم على التفاعل، حيث طُرحت عليهم مجموعة من الأسئلة، إلى جانب تنفيذ نشاط رمزي وضع خلاله الطلبة بصماتهم الملوّنة على لوحة تحمل شعار الكلية التقنية، في تعبير عن انتمائهم للكلية ومساهمتهم في تعزيز هويتها، ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود الكلية التقنية في جامعة عمان العربية لتعزيز التواصل مع طلبتها الجدد، وتهيئتهم للانتقال إلى الحياة الجامعية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تشجعهم على التفاعل والمبادرة، وتسهم في بناء تجربتهم الأكاديمية والمهنية منذ بداية التحاقهم بالجامعة.