وكالة الانباء الاردنية تلتقي خبراء من تربوية (عمان العربية) بشأن الخطاب الملكي السامي في مجلس الأمة

خبرني - أكدت أستاذة الإرشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية، الأستاذ الدكتورة سهيلة محمود بنات أن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، على مفهوم "العائلة الأردنية الواحدة"، يحمل رسائل وطنية واجتماعية عميقة، تجسد أهمية صون الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتسامح، وحماية أمن المجتمع واستقراره.

وأوضحت الدكتورة بنات أن وصف جلالة الملك للأسرة الأردنية بأنها عائلة واحدة، وما تضمنه خطاب العرش السامي من تأكيد على أن من يخرج عن هذه الأسرة ويخونها لا مكان له بين أبنائها، يعكس الدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في بناء الفرد والمجتمع، باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم والمعارف والثقافات والعادات والتقاليد، وأضافت أن الأسرة الأردنية تتميز بمنظومة أصيلة من القيم والأعراف القائمة على التضامن والمحبة والمودة والتكافل والانتماء واحترام الآخرين وحرياتهم، وهي قيم تسهم في ترسيخ الولاء وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بوطنهم ومؤسساته، وأشارت إلى أن الأسرة تمثل نظاماً متكاملاً من العلاقات والتفاعلات الإنسانية، ولا تقتصر وظائفها على الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية والتربوية، بل تمتد إلى الوظيفة المعرفية التي تضطلع من خلالها بنقل الأفكار والمفاهيم إلى الأجيال، موضحةً أن هذه الأفكار قد تكون إيجابية تعزز الانتماء والسلوك المسؤول والعمل البناء، أو سلبية تقود إلى الانهزامية والتعامل السلبي مع الآخرين.

وأكدت الدكتورة بنات أن حديث جلالة الملك عن الأسرة يحمل دلالة مهمة، باعتبارها منظومة متكاملة تقوم على قواعد وقيم وأسس مشتركة، وأن الخروج على هذه المنظومة من خلال ممارسات تهدد تماسكها وتسيء إلى مكوناتها يتناقض مع جوهر الانتماء الحقيقي لها، مشددةً على أن الأسرة الأردنية تتميز بمحافظتها على عاداتها وتقاليدها وقيمها الأصيلة التي تعزز الشجاعة والتضامن والدعم المتبادل والمحبة بين أفرادها، وشددت على أن الأسرة الأردنية، بما تحمله من قيم راسخة، تشكل أساساً في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز تماسك المجتمع، وأن الحفاظ على هذه القيم مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع، بما يضمن تنشئة أجيال مؤمنة بوطنها، ومخلصة له، وقادرة على الإسهام في مسيرته ومستقبله.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باستطلاع آراء الخبراء والأكاديميين حول مضامين خطاب العرش السامي، وتسليط الضوء على أبعاده الوطنية والاجتماعية والتربوية.