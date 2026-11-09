(عمان العربية) تستضيف طالبات مدرسة عنبة الثانوية في زيارة علمية لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار والأمن السيبراني

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز انفتاحها على المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، وتوفير فرص تعليمية تفاعلية تسهم في تنمية مهارات الطلبة واكتشاف قدراتهم الإبداعية، استضاف مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وبالتنسيق مع كلية الأعمال في الجامعة، طالبات مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات، في زيارة علمية وتعريفية هدفت إلى تعزيز معارف الطالبات في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وخلال الزيارة رحّبت الدكتورة عهود خصاونة عميد كلية الأعمال، والدكتور سامر العياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالطالبات والمعلمات المرافقات، مؤكدين على أهمية هذه الزيارات في تعزيز الفكر الإبداعي لدى الطلبة، وتعريفهم ببيئة التعليم الجامعي، وتحفيزهم على استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتضمّن برنامج الزيارة محاضرة متخصصة حول ريادة الأعمال، قدّمها الدكتور رامي هناندة والدكتور خالد الغرايبة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الأعمال، تناولا خلالها مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في تأسيس المشاريع الريادية، ودورها في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتطبيق، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية امتلاك الطلبة مهارات المبادرة والتفكير الابتكاري، بما يعزز قدرتهم على استثمار أفكارهم وتطويرها، كما اطّلعت الطالبات على المشاريع والتطبيقات في شعبة الدعم الفني والتصنيع الرقمي التابعة لمركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتعرّفن على أبرز التقنيات المستخدمة والإمكانات المتاحة في مجال التصنيع الرقمي، ودورها في تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج أولية ومنتجات ملموسة، مما يتيح لهن التعرف على الجوانب التطبيقية للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وشملت الزيارة أيضاً محاضرة توعوية حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، قدّمها الدكتور بلال خاطر عضو هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، استعرض خلالها أهمية الأمن السيبراني في حماية المعلومات والبيانات، وأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها المتنامي في مختلف مجالات الحياة، مؤكداً أهمية الوعي بالتحديات الرقمية واتباع الممارسات الآمنة والمسؤولة عند استخدام التكنولوجيا.

وفي ختام الزيارة تم تكريم المعلمات المرافقات بمنحهن شهادات شكر وتقدير، قدّمها كل من الدكتور العياصرة، والدكتورة خصاونة، تقديراً لجهودهن وحرصهن على إثراء معارف الطالبات، وتشجيعهن على الانخراط في الأنشطة العلمية والتفاعلية التي تسهم في تنمية مهاراتهن وتوسيع مداركهن، حيث تعكس هذه الزيارة جهود جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للتعرف على البيئة الجامعية والتطبيقات التقنية الحديثة، مما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والوعي والقدرة على مواكبة التطورات ومتطلبات المستقبل.