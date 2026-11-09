خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز شراكتها مع مؤسسات المجتمع المحلي وترجمةً لرسالتها في خدمة المجتمع والإسهام في تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بممارساتها التربوية، نفّذت الجامعة ورشة تدريبية في مدارس النمو التربوي بعنوان: "نحو اختبارات تحصيلية عادلة وشاملة"، وذلك بدعم من الأستاذ الدكتور رامي الشقران عميد كلية العلوم التربوية والنفسية، قدمها كلٌ من: الأستاذ الدكتور خالد أبو شعيرة، والدكتور محمد الكرامنة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والنفسية.

وهدفت الورشة إلى تنمية معارف المعلمين والمعلمات وتطوير مهاراتهم في مجال إعداد الاختبارات التحصيلية، والارتقاء بممارسات التقويم الصفي بما يعزز مبادئ العدالة والشمولية، ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المتخصصة، حيث استعرض الدكتور أبو شعيرة مفهوم الاختبارات التحصيلية، وأبرز أسباب تدني نتائج الطلبة فيها، وأنواعها المختلفة، كما تناول الجوانب التربوية والتعليمية المرتبطة بفاعليتها ودورها في قياس مستوى تعلم الطلبة وتقييم مخرجات العملية التعليمية، فيما تناول الدكتور الكرامنة الجوانب الفنية والتطبيقية لبناء الاختبارات التحصيلية، مستعرضاً الأسس والإرشادات اللازمة لإعداد فقرات اختبارية جيدة، والمعايير التي ينبغي مراعاتها عند صياغتها، إضافةً إلى توضيح آليات تطوير الاختبار التحصيلي ليكون أداة تقويم عادلة وشاملة، تراعي تنوع مستويات الطلبة وقدراتهم، وتتيح لهم فرصاً متكافئة للتعبير عن معارفهم وإظهار مهاراتهم.

وشهدت الورشة تفاعلاً من المعلمين والمعلمات من خلال النقاشات والحوار وتبادل الخبرات التربوية، إلى جانب طرح الاسئلة ومناقشة عدد من المواقف التطبيقية المرتبطة بواقع إعداد الاختبارات في البيئة المدرسية، الأمر الذي أسهم في إثراء محاور الورشة وتعزيز الجانب العملي فيها، وفي ختام الورشة عبّر المشاركون والمشاركات عن تقديرهم لأهمية الموضوعات المطروحة، مؤكدين ارتباطها المباشر باحتياجاتهم المهنية ودورها في تطوير ممارساتهم التعليمية والتقويمية.

وتأتي هذه الورشة ضمن توجه جامعة عمان العربية نحو توسيع مجالات التشبيك والتواصل الفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتفعيل دورها في تقديم الخبرات الأكاديمية والاستشارية والتدريبية، مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز جودة التعليم، تأكيداً لرسالتها في خدمة المجتمع وبناء شراكات فاعلة ومستدامة مع المؤسسات التربوية والتعليمية