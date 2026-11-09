الخشمان: الأردن الذي واجه إرهاب الأمس لن يسمح لإرهاب اليوم بالعبث بأمنه ووحدته

خبرني - أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن الأردن سيبقى أقوى من الإرهاب مهما تعددت جرائمه، مشدداً على أن دماء الشهداء ستظل أمانة وطنية تستوجب مواجهة الفكر المتطرف والتحريض على العنف، وعدم الاكتفاء بإدانة الجرائم بعد وقوعها.

وقال الخشمان، في منشور عبر صفحته الشخصية بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان الإرهابية، إن التاسع من تشرين الثاني عام 2005 شكّل جرحاً عميقاً في ذاكرة الأردنيين، حين استهدف الإرهاب الأبرياء في فنادق العاصمة، ظناً منه أن سفك الدماء سيكسر إرادة الوطن ويزرع الخوف في نفوس أبنائه.

وأضاف أن هذه الذكرى تعود اليوم فيما لا تزال جراح الكرك حاضرة، ودماء الشهيد العريف جواد علي خلف السلايطة شاهدة على التضحيات التي يقدمها رجال الأمن دفاعاً عن الوطن.

وقال الخشمان: «واحد وعشرون عاماً تفصل بين الجرائم، لكن العقل الإرهابي واحد؛ لا يفرق بين طفل وشيخ، ولا بين دار عبادة وشارع، ولا بين مواطن آمن ورجل أمن يقف في وجه الموت».

وشدد على أن من يعتقد أن تكرار الجرائم الإرهابية يمكن أن يكسر إرادة الأردنيين قد أخطأ في قراءة الشعب الأردني وتقدير قوة الدولة، مؤكداً أن الأردن الذي واجه إرهاب الأمس لن يسمح لإرهاب اليوم بأن يسرق أمن أبنائه أو يعبث بوحدتهم.

وأكد الخشمان أن دماء الشهداء ليست مجرد أرقام في سجلات الحوادث أو ذكريات تُستحضر في المناسبات، بل مسؤولية وطنية تفرض مواجهة الإرهاب في فكره وتحريضه وتنظيمه قبل أن يتحول إلى جرائم تسفك دماء الأبرياء.

وأضاف: «لا نريد أن نعتاد الحزن على شهدائنا، ولا أن يصبح استنكار الإرهاب بديلاً عن اجتثاث أسبابه ومحاسبة مرتكبيه».

واختتم الخشمان بالترحم على أرواح ضحايا تفجيرات عمّان وشهداء الكرك والشهيد جواد السلايطة وجميع شهداء الوطن، مؤكداً أن الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وشعبه، سيبقى أكبر من كل حقد وأقوى من كل إرهاب.