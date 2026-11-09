كلية الشريعة في (عمان العربية) ترحب بطلبتها لتعزيز التواصل والإرشاد الأكاديمي

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل مع طلبتها وتوفير بيئة جامعية داعمة لمسيرتهم الأكاديمية والعلمية، عقدت كلية الشريعة في الجامعة، لقاءً ترحيبياً بالطلبة الجدد والقدامى، بمناسبة بدء العام الدراسي 2026/2027، وذلك بهدف تعريفهم بأبرز الأنظمة والتعليمات الأكاديمية، وتوجيههم إلى أهمية الاستفادة من الخدمات والأنشطة التي توفرها الجامعة والكلية.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة في جامعة عمان العربية بالطلبة، مؤكدةً على حرص الكلية على تقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم، ومتابعة مسيرتهم التعليمية بما يسهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية، كما أكدت الدكتورة الصوري على أهمية الإرشاد الأكاديمي ودوره في مساعدة الطلبة على متابعة خططهم الدراسية بصورة منتظمة، داعيةً إياهم إلى التواصل المستمر مع مرشديهم الأكاديميين، والالتزام بالدوام وحضور المحاضرات، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز تحصيلهم العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي.

وبهذا الصدد استعرض الدكتور عبد الله أبو شاور مساعد عميد كلية الشريعة في الجامعة عدداً من المحاور المتعلقة بالحياة الجامعية، مشدداً على أهمية البطاقة الجامعية وضرورة حملها للاستفادة من الخدمات المقدمة للطلبة، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات طالب العلم الشرعي وقيمه، كما دعا الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في أنشطة نادي كلية الشريعة "بصمة خير"، والانخراط في الورش والفعاليات التي ينظمها، ومتابعة صفحات الجامعة الرسمية للاطلاع على الأنشطة والبرامج المنهجية واللامنهجية.

بدورها تناولت الدكتورة آلاء البوريني رئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم الشرعي، وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، كما قدمت شرحاً حول الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعلم الإلكتروني، مؤكدةً ضرورة متابعة الدروس والواجبات والتكليفات بصورة مستمرة، ومبينةً التعليمات المتعلقة بالحضور والغياب، والشروط والضوابط الخاصة بالتقدم للامتحان غير المكتمل.

وفي سياق توعية الطلبة بمتطلبات التخرج، قدمت الدكتورة هاجر العكور عضو هيئة التدريس في الكلية عرضاً موجزاً حول امتحان الكفاءة المعرفية، موضحةً أنه سيتم تنظيم لقاءً تفصيلياً لاحقاً للطلبة المتوقع تخرجهم، بهدف تعريفهم بالتعليمات والإجراءات المتعلقة بالامتحان ومتطلباته، كما أكدت الدكتورة فاطمة كساب عضو هيئة التدريس في الكلية على أهمية المهارات التطبيقية التي تتضمنها مساقات الخطة الدراسية، ودورها في تعزيز قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المعاصر، وفي مداخلة علمية شدد الأستاذ الدكتور ماهر حصوة عضو الهيئة التدريسية في الكلية على أهمية الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، والحرص على المتابعة الجادة لتحقيق الأهداف والطموحات العلمية، مشيراً إلى ضرورة أن تنعكس أخلاقيات طالب العلم الشرعي على سلوكه وتعامله مع الآخرين داخل الجامعة وفي المجتمع، بما يجسد القيم النبيلة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.

وفي ختام اللقاء ألقى الدكتور بلال أبو قدوم كلمة توجيهية وإيمانية، أكد خلالها على أن رسالة كلية الشريعة تستند إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، مشيراً إلى أن محبة الشريعة والاعتزاز بها تنعكسان في حسن السلوك، والالتزام بالعمل الصالح، والجد والاجتهاد في طلب العلم، مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، كما كرّمت الدكتورة الصوري الدكتور بلال أبو قدوم تقديراً لجهوده وعطائه خلال فترة توليه عمادة كلية الشريعة، واعتزازاً بإسهاماته في خدمة الكلية، وتطوير مسيرتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود كلية الشريعة في جامعة عمان العربية في تعزيز التواصل مع الطلبة، وتوجيههم أكاديمياً وسلوكياً منذ بداية العام الدراسي، وترسيخ القيم العلمية والأخلاقية في نفوسهم، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتأهيله ليكون نموذجاً متميزاً في علمه وسلوكه ومشاركته المجتمعية.