كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية تنظم لقاءً تفاعلياً مع الطلبة الجدد والخريجين

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل الفاعل مع طلبتها وخريجيها، وترسيخ نهج الحوار البنّاء الذي يسهم في دعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، التقى الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران بالطلبة الجدد وخريجي الكلية، في لقاء تفاعلي تناول مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة التي تعنى بتطوير قدرات الطلبة، وتعزيز فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني، ومواكبة المستجدات والمتطلبات المتسارعة في قطاع الطيران.

وخلال اللقاء رحّب الدكتور السالم بالطلبة الجدد معرباً عن اعتزازه بانضمامهم إلى أسرة كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية، ومؤكداً أهمية استثمار سنوات الدراسة الجامعية في بناء قاعدة علمية ومعرفية راسخة، من خلال الالتزام بالدراسة والمواظبة والاجتهاد والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية، كما شدد على أهمية أن تشمل التجربة الجامعية الجوانب الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية، لما لها من دور في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، كما أكد على أهمية توعية الطلبة منذ بداية مسيرتهم الجامعية بضرورة التخطيط المبكر لمستقبلهم المهني، والاهتمام بالحصول على الشهادات والرخص المهنية المتخصصة في قطاع الطيران، مثل شهادات EASA وCARC وغيرها من المؤهلات المهنية المعترف بها دولياً، لما تمثله من قيمة مضافة لمؤهلاتهم الأكاديمية، ودورها في تعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتناول اللقاء أهمية الانضباط والالتزام، وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، والاستفادة من المختبرات والمرافق والتجهيزات التدريبية التي توفرها الكلية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

وفيما يتعلق بالخريجين ركّز اللقاء على أهمية مواصلة تطوير المسار المهني وعدم الاكتفاء بالحصول على الدرجة الجامعية، حيث شدد الدكتور السالم على ضرورة السعي إلى تحصيل الشهادات والرخص المهنية المتخصصة، والعمل المستمر على تنمية المهارات والقدرات الفنية والتقنية والشخصية، بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في قطاع الطيران واحتياجات سوق العمل، مؤكداً على أهمية التعلم المستمر، ومواكبة التقنيات الحديثة، وتعزيز الكفاءة المهنية والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المختلفة، إلى جانب أهمية بناء شبكة من العلاقات المهنية والاستفادة من فرص التدريب والتطوير المتاحة.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً شارك فيه الطلبة الجدد والخريجون، حيث طرحوا آراءهم واستفساراتهم وملاحظاتهم حول الموضوعات التي تمت مناقشتها، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن التحديات والفرص المرتبطة بالمسيرة الأكاديمية والمهنية، وسبل تعزيز استفادة الطلبة من البرامج والأنشطة الجامعية، وتطوير فرص التأهيل والتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات قطاع الطيران.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور السالم على أن كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة طلبتها وخريجيها، وتحرص على توفير التوجيه والدعم اللازمين لهم في مختلف مراحل مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن بناء خريج متميز لا يتحقق بالتحصيل الأكاديمي وحده، بل يتطلب الجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية والشهادات المهنية والقدرة على التعلم والتطور المستمر، كما أعرب عن تقديره لمشاركة الطلبة والخريجين وتفاعلهم، مؤكداً استمرار الكلية في عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل وتدعم مسيرة التميز والريادة، وترسخ مكانة كلية علوم الطيران في إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات قطاع الطيران.