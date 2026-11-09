فرع (IEEE) الطلابي في جامعة عمان العربية يشارك في فعاليات Jordan IEEE Day

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضور طلبتها في المحافل الأكاديمية والتقنية وتطوير مهاراتهم القيادية، شارك طلبة فرع (IEEE) الطلابي في الجامعة في فعاليات "Jordan IEEE Day"، باستضافة من الجامعة الهاشمية، وبمشاركة واسعة من فروع (IEEE) الطلابية في مختلف الجامعات الأردنية.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عن فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة لطلبة الجامعة في هذا الحدث التقني البارز، مؤكداً على أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الأنشطة اللامنهجية والمبادرات الطلابية التي توسع آفاق الطلبة وتنمي قدراتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن تشجيع الطلبة على الانخراط في المجتمعات الأكاديمية والمهنية يجسد رؤية الجامعة في إعداد جيل مبدع وقادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي الحديث.

بدوره أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على أن العمادة حريصة كل الحرص على توفير البيئة المحفزة لدعم الأنشطة الطلابية والمبادرات الهادفة التي تسهم في صقل شخصيات الطلبة وتوسيع مداركهم، مبيناً أن مشاركة طلبة فرع (IEEE) تعكس التزام الجامعة بتعزيز روح العمل الجماعي والابتكار لديهم.

من جانبها بيّنت الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة، ومستشارة فرع (IEEE) في جامعة عمان العربية أن هذه المشاركة تمثل فرصة حقيقية لطلبة الفرع لتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية مع أقرانهم في الجامعات الأردنية الأخرى، وتوطيد أواصر التعاون ضمن مجتمع (IEEE)، مؤكدةً على دور مثل هذه الفعاليات في دمج الجانب النظري بالخبرات العملية وبناء شبكة علاقات مهنية وأكاديمية تسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل التقني.

وتعكس هذه المشاركة التزام جامعة عمان العربية الدائم بتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، وحرصها على دعم الأنشطة والمبادرات التي تسهم في اكتشاف الطاقات الطلابية الواعدة وتنمية مهاراتها، وتعزيز قدرات الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي والابتكار.