راديو فن يوقف مذيعة أخطأت بحق الشهيد السلايطة

خبرني - أعلنت مجموعة الكون للإعلام، إيقاف إحدى مذيعات «راديو فن» عن العمل، على خلفية الخطأ الذي صدر عنها بشأن حادثة الاعتداء الإرهابي التي أودت بحياة الشهيد العريف جواد السلايطة في العاصمة عمّان، مقدمة اعتذارها لأسرة الشهيد وذويه وللأردنيين.

جاء ذلك في بيان وصل خبرني وتاليا نصه :

بيان صادر عن مجموعة الكون للإعلام

تُعرب مجموعة الكون للإعلام، ممثلةً بإدارتها وكافة العاملين فيها، عن بالغ أسفها واعتذارها الصريح عن الخطأ غير المقصود الذي ورد على لسان إحدى مذيعات «راديو فن» بشأن حادثة الاعتداء الإرهابي الآثم التي أودت بحياة شهيد الوطن البطل، العريف جواد السلايطة، في العاصمة عمّان.

وتؤكد المجموعة أن ما صدر لا يعكس موقفها أو قيمها المهنية والوطنية، وأنها تنظر إلى هذا الخطأ باعتباره خطأً جسيماً في التعامل الإعلامي مع قضية تمس مشاعر الأردنيين وكرامة شهداء الوطن وتضحياتهم.

وانطلاقاً من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، فقد اتخذت المجموعة الإجراءات الإدارية اللازمة، بما فيها إيقاف المذيعة عن العمل، تقديراً لجسامة الخطأ وحرصاً على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وتجدد مجموعة الكون للإعلام وكافة العاملين فيها اعتذارهم الصادق لأسرة الشهيد وذويه ولجميع الأردنيين، مؤكدين وقوفهم الثابت إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الفكر الظلامي التكفيري، وكل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.

رحم الله شهيد الوطن البطل جواد السلايطة، وحفظ الأردن عزيزاً آمناً، وحمى جنوده ورجال أمنه.

مجموعة الكون للإعلام

