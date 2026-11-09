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منحة صينية لإنشاء حرم جامعي ذكي في 10 جامعات أردنية

  • 09 نوفمبر 2026
  • 12:48
منحة صينية لإنشاء حرم جامعي ذكي في 10 جامعات أردنية

خبرني  - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project) بالتعاون ما بين الحكومتين الأردنية والصينية.

ويتضمن المشروع تجهيز 100 قاعة دراسية ذكية، بواقع 95 قاعة رقمية و5 قاعات تسجيل وبث في كل جامعة، موزعة على الجامعات الأردنية الحكومية العشر، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مركزي وشبكة حرم جامعي ذكية ومنصة إدارة تعليمية موحدة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب فني للكوادر الأردنية.

وسيتم استضافة مركز البيانات المركزي للمشروع في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) الواقعة ضمن حرم الجامعة الأردنية، والمملوكة مجتمعة للجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع.

وينفذ المشروع بمنحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة 11.5 مليون دولار.

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