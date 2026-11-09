السعودية تشترط الجنسية السورية لمقاتلي القوة المرتقب إرسالها لمواجهة الحوثيين

خبرني - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول سوري قوله، إنه من المتوقع وصول قوة تضم نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل، وسط احتمال مشاركتها في القتال ضد ميليشيا الحوثي.

وبحسب المسؤول، اشترطت السعودية أن يكون جميع عناصر القوة المزمع إرسالها من حاملي الجنسية السورية، وألا تضم مقاتلين أجانب.

وأشار إلى أن 36 مسؤولاً عسكرياً سورياً أجروا زيارة إلى غرفة قيادة وعمليات مشتركة في مدينة جدة، اطلعوا خلالها على جبهات القتال ومناطق العمليات.

وترأس الوفد العسكري قائد الفرقة 82 خالد خطاب، خلال زيارة إلى السعودية استمرت أسبوعين.