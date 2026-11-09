الفاو تختتم المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار في محافظات الكرك والطفيلة ومعان

خبرني - اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم، المرحلة الثانية من برنامج التوعية بحصاد مياه الأمطار من أسطح المباني، الذي نُفذ في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي"، الممول من صندوق المناخ الأخضر. ويندرج البرنامج ضمن المكون الأول للمشروع، المعني بتعزيز الأمن المائي من خلال تطوير أنظمة مائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وانطلقت هذه المرحلة في أيلول الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات الثلاث، ونفذتها شركة فال للاستشارات والخدمات الإدارية (أدفانس كونسلتنج)، بهدف تعزيز وعي طلبة المدارس وموظفي الدوائر الحكومية وأفراد المجتمعات المحلية وأئمة المساجد بأهمية حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل والمباني العامة، والتعريف بسبل ترشيد استهلاك المياه والاستفادة منها في الاستخدامات المناسبة، بما يسهم في الحد من الضغط على شبكات المياه العامة وتعزيز الأمن المائي.

وشملت أنشطة البرنامج تنفيذ جلسات توعوية في 75 مدرسة حكومية في المحافظات الثلاث، استفاد منها 3,656 طالباً وطالبة.

كما نُفذت 12 جلسة توعوية مخصصة للمباني العامة، بمشاركة 267 موظفاً وموظفة، واستهدفت العاملين والمستفيدين من 150 مبنى حكومياً، بما فيها المساجد والمراكز الصحية وغيرها، بواقع 50 مبنى في كل محافظة.

وتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية، شملت واقع ندرة المياه في الأردن وأهمية المحافظة عليها، ومبادئ التكيف مع تغير المناخ، وآليات حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل والمباني العامة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتركيب أدوات وقطع توفير المياه.

واعتمدت الجلسات أساليب تدريبية تفاعلية وورش عمل تطبيقية، لتعريف المشاركين بآليات جمع مياه الأمطار وتخزينها والاستفادة منها في الاستخدامات المناسبة، مثل ري الحدائق، إلى جانب التعريف بالممارسات العملية لترشيد استهلاك المياه وتركيب أدوات التوفير في المدارس والمنازل والمباني العامة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعة (BRCCJ) الذي تنفذه الفاو في الأردن بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبالتعاون مع وزارات الزراعة والمياه والري والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .

ويُعد مشروع BRCCJأول مشروع في الاردن يحصل على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ في القطاع الزراعي، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المناخية.

وينسجم المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 33.25 مليون دولار أمريكي ويمتد على مدى سبع سنوات، مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويستهدف محافظات الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، التي تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن آثار تغير المناخ والإجهاد المائي، وما يترتب عليهما من تداعيات على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية.