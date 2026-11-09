أمنية تجمع موظفيها في لقائها السنوي وتحتفي بإنجازاتهم ومسيرتهم معها

خبرني – بروح الفريق والتعاون، اجتمع المئات من موظفي أمنية، إحدى شركات Beyon، في اللقاء السنوي للشركة، الذي خصصت الجزء الأكبر منه هذا العام لأنشطة بناء الفريق، في يوم جمع الزملاء من مختلف الإدارات وعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات في مواصلة تقديم الأفضل لمشتركي أمنية.

وجاء اللقاء هذا العام بعيداً عن النمط التقليدي للقاءات المؤسسية، ليفسح مساحة أكبر للتفاعل بين الزملاء والعمل الجماعي، ويؤكد أن ما تحققه أمنية يبدأ من فرقها وقدرتها على العمل معاً وتوظيف خبراتها المتنوعة في مواجهة التحديات وخدمة المشتركين.

واحتفت أمنية خلال اللقاء أيضاً بزملائها الذين أمضوا 10 و15 و20 عاماً في الشركة، تقديراً لمسيرة مهنية امتدت مع أمنية عبر مراحل مختلفة، ولإسهاماتهم في الإنجازات التي حققتها الشركة على مدى السنوات.

وقال جون ديلفز، الرئيس التنفيذي لأمنية: "منذ انضمامي إلى أمنية قبل عدة أشهر، لمست حجم الخبرات والكفاءات التي تزخر بها الشركة، والأهم الاعتزاز الكبير الذي يحمله موظفونا تجاه أمنية وعملهم فيها. وحين ننظر إلى ما حققناه، من كوننا أول شركة اتصالات تطلق خدمات الجيل الخامس في الأردن، إلى حصولنا على لقب أفضل شبكة موبايل في المملكة وتقديرنا على تميزنا في تجربة العملاء، نرى بوضوح ثمرة هذه الخبرات والجهود."

وأضاف ديلفز: "وكان لتكريم زملائنا الذين أمضوا 10 و15 و20 عاماً معنا معنى خاص بالنسبة لي. هؤلاء الزملاء كانوا جزءاً من مراحل مهمة في مسيرة أمنية ومن الإنجازات التي نفخر بها اليوم. وما رأيته من طاقات وخبرات منذ انضمامي يجعلني أكثر حماساً لما نستطيع أن نحققه معاً في المرحلة المقبلة."

وتحظى بيئة العمل في أمنية بتقدير خارجي، إذ حصلت الشركة على شهادة Great Place to Work® لعامين متتاليين، كأول شركة اتصالات في الأردن تحصل عليها، كما حلت في المركز الثالث ضمن فئة الشركات الكبرى في المملكة لعام 2026.

وقالت ديانا السعيدي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في أمنية: "بالنسبة لنا، أن تكون أمنية مكاناً مميزاً للعمل لا يختصر بشهادة أو تصنيف. ما يهمنا هو أن يجد موظفونا في أمنية مساحة يتعلمون فيها ويتطورون، وأن يشعروا بالتقدير والثقة، وأن تتاح لهم الفرصة للمشاركة والنمو في مسيرتهم المهنية."

وأضافت السعيدي: "وتكريم زملائنا الذين أمضوا معنا 10 و15 و20 عاماً يحمل دلالة مهمة بالنسبة لنا. فهذه السنوات تعني خبرات تراكمت، ومسيرات تطورت، وزملاء عايشوا مراحل مختلفة من نمو أمنية وكان لهم دور في ما وصلت إليه اليوم، وهذا مصدر فخر لنا جميعاً."