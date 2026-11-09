أضرار البَرَد تتفاقم في مزارع الحمضيات بالأردن.. وخسائر تصل إلى 30 ألف دينار للمزرعة

خبرني - كشف رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبدالرحمن الغزاوي، عن تفاقم الأضرار التي لحقت بمحاصيل الحمضيات جراء موجة البَرَد الأخيرة، مشيراً إلى أن خسائر المزرعة الواحدة قد تصل إلى 30 ألف دينار، دون احتساب الأضرار التي أصابت الأشجار.

وقال الغزاوي، في تصريح صحفي الاثنين، إنه رصد خلال جولة ميدانية صباحية ارتفاعاً في نسب تلف ثمار الحمضيات وتساقطها بكثافة، موضحاً أن معظم الثمار المتضررة سقطت على الأرض، فيما يستمر تساقط البقية يومياً، ما تسبب بفقدان مزارعين محاصيلهم وموسمهم الزراعي بالكامل.

وقدّر الغزاوي خسائر المزرعة التي تبلغ مساحتها 30 دونماً بما يتراوح بين 20 و30 ألف دينار، مؤكداً أن هذه التقديرات تشمل قيمة الثمار فقط، ولا تتضمن الأضرار التي لحقت بالأشجار، والتي يُتوقع أن تؤثر سلباً في إنتاجيتها وإيراداتها خلال المواسم المقبلة.

وأوضح أن استعادة الأشجار عافيتها ستتطلب من المزارعين إنفاق مبالغ إضافية على الأسمدة وأعمال العناية بالأشجار، ما يزيد الأعباء المالية المترتبة على الأضرار.

وحذّر الغزاوي من تداعيات اجتماعية واقتصادية للأضرار، أبرزها ارتفاع مؤقت في معدلات البطالة بين الشباب العاملين في المنطقة، نتيجة تلف المحاصيل وعزوف المزارعين عن قطاف الثمار المتضررة.

وطالب وزارة الزراعة بالحصول على استثناء من مجلس الوزراء لتعويض المزارعين المتضررين بنسبة 100%، بدلاً من سقف التعويض الحالي البالغ 50%.

وأكد أن التعويض وفق السقف الحالي، حتى في حال صرفه كاملاً، لن يغطي سوى 15% إلى 20% من الخسائر الفعلية التي تكبدها المزارعون، داعياً إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الحمضيات.