الصفدي يترأس وفداً أردنياً إلى دمشق - صور

خبرني - وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد أردني يضم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء مجدي الحراسيس، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري.

وكان في استقبال الصفدي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني.

وتنطلق اليوم أعمال الدورة الثالثة للمجلس في دمشق، برئاسة مشتركة من الصفدي والشيباني، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من البلدين.

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان خلال نيسان/أبريل الماضي.

كما تتضمن أعمال الدورة توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة.

وتُعقد في دمشق أيضاً الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة، بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية من الجانبين الأردني والسوري.