عميدة كلية الصيدلة في عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الوطني الثالث للأمن الدوائي

خبرني - شاركت عميدة كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، الدكتورة أروى الخطيب، في أعمال المؤتمر الوطني الثالث للأمن الدوائي، الذي انطلقت أعماله في العاصمة عمّان، بتنظيم من بنك الدواء الخيري الأردني، تحت عنوان «دور العمل الإنساني في تحقيق الأمن الدوائي المستدام»، وبمشاركة شخصيات رسمية وممثلين عن المؤسسات الصحية والدوائية وشركات الأدوية والمستودعات، ونخبة من الخبراء والمختصين.

وأكدت الخطيب على هامش المؤتمر، أن الصروح الأكاديمية تشكل ركيزة حيوية في دعم الأمن الصحي الوطني، من خلال دورها في إعداد الكفاءات المؤهلة، وتعزيز البحث العلمي، وتوظيف المعرفة والخبرات الأكاديمية في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية.

وأشارت إلى أن مسؤولية الجامعات لا تقتصر على الجانب التعليمي والأكاديمي، بل تمتد لتشمل الإسهام الفاعل في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وشددت على أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الصحية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الدوائي، مؤكدة أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات يسهمان في دعم الأمن الدوائي وضمان استدامة توفير العلاج وإيصاله إلى مستحقيه، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالأمن الدوائي وسبل تحقيق استدامته، وتسليط الضوء على دور المؤسسات الإنسانية والخيرية في دعم المنظومة الدوائية وتعزيز فرص وصول المرضى إلى العلاج، إلى جانب ترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع. وتضمن المؤتمر جلسات علمية وحوارية متخصصة، كما شهد افتتاح معرض «Pharma Vision 2026»، بمشاركة عدد من شركات ومستودعات الأدوية المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث المنتجات والتطورات في الصناعة الدوائية وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات المشاركة.