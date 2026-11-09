*
الاثنين: 09 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة

  • 09 نوفمبر 2026
  • 11:17
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، صباح اليوم الاثنين، الموافق 9-11-2026، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها وهي تتجه نحو الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من التعامل مع البالونات وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة المحمّلة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، والتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، مهما تعددت أساليبها وتطورت وسائلها، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وصوناً لسيادتها وسلامة مواطنيها.

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية
إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية
  • 2026-11-09 12:36
أضرار البَرَد تتفاقم في مزارع الحمضيات بالأردن.. وخسائر تصل إلى 30 ألف دينار للمزرعة
أضرار البَرَد تتفاقم في مزارع الحمضيات بالأردن.. وخسائر تصل إلى 30 ألف دينار ...
  • 2026-11-09 12:13
الصفدي يترأس وفداً أردنياً إلى دمشق - صور
الصفدي يترأس وفداً أردنياً إلى دمشق - صور
  • 2026-11-09 12:00
عمان : وليمة نيابية عارمة مساء اليوم .. والسبب ! ؟
عمان : وليمة نيابية عارمة مساء اليوم .. والسبب ! ؟
  • 2026-11-09 11:43
الضمان يتيح تقسيط مديونية المنشآت إلكترونيا
الضمان يتيح تقسيط مديونية المنشآت إلكترونيا
  • 2026-11-09 10:59
وفاة أم لطفلين عقب ولادة طبيعية.. ورواية ذويها تكشف تسلسل الأحداث
وفاة أم لطفلين عقب ولادة طبيعية.. ورواية ذويها تكشف تسلسل الأحداث
  • 2026-11-09 10:51