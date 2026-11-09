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  • مروان خوري وصابر الرباعي يجددان لقاءهما الغنائي في سهرة لبنانية

مروان خوري وصابر الرباعي يجددان لقاءهما الغنائي في سهرة لبنانية

  • 09 نوفمبر 2026
  • 11:13
مروان خوري وصابر الرباعي يجددان لقاءهما الغنائي في سهرة لبنانية

خبرني - يجتمع الفنانان مروان خوري وصابر الرباعي مجددا في أداء أغنيتهما المشتركة "لمين عايش؟"، ضمن سهرة تلفزيونية خاصة تحتفل بمرور خمس سنوات على تأسيس قناة ONE TV اللبنانية.
وتجمع السهرة، المقرر عرضها الأربعاء 11 نوفمبر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، أربعة فنانين عرب، هم مروان خوري وصابر الرباعي وبلقيس فتحي وعبير نعمة.
ويتولى مروان خوري إدارة الحوار في الحلقة، التي تتضمن مجموعة من الأغنيات الفردية واللقاءات الغنائية المشتركة، بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمود عيد.

ويجدد خوري وصابر الرباعي لقاءهما الغنائي من خلال أداء أغنيتهما "لمين عايش؟"، التي تحمل توقيع خوري في الكلمات والألحان، وتقوم على حوار غنائي بين الصوتين، يمزج بين الإحساس الرومانسي والأداء الطربي.

وكان الفنانان قد طرحا الأغنية للمرة الأولى في 7 فبراير 2025، عبر القناة الرسمية لمروان خوري على يوتيوب، قبل إتاحتها على المنصات الموسيقية.

وتأتي السهرة في إطار احتفالية قناة ONE TV بمرور خمس سنوات على انطلاقها، من خلال لقاء يجمع أسماء من المشهد الغنائي العربي في تجربة تلفزيونية واحدة.

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