5 علامات تدل على ضرورة تقليل استهلاك البروتين

خبرني - اعتاد الإنسان على الفكير في أن نظامه الغذائي قد يحتوي على كميات كبيرة من الدهون أو الكربوهيدرات أو السكريات، بينما يبدو البروتين صحيا وغير ضار.

ولكن هذا غير صحيح، لأنه كما أن نقص هذا "العنصر الأساسي" لخلايا الجسم (أقل من 50 غرام يوميا) خطير جدا، فإن الإفراط فيه كذلك خطير.

ويعتقد الخبراء أن الكمية اليومية الخطرة من البروتين لامرأة متوسطة الوزن والطول تبدأ من 120 غراما. ولكن إذا لم يكن الشخص معتادا على حساب السعرات الحرارية والكربوهيدرات في النظام الغذائي، فعليه الانتباه إلى العلامات التالية، التي قد تشير إلى ضرورة تقليل استهلاك البروتين لصالح الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.

1 - الشعور الدائم بالضيق أو العصبية، كلما زاد استهلاك الشخص للبروتين، قل استهلاكه للكربوهيدرات، والكربوهيدرات هي "الوقود" الرئيسي للدماغ. ومن أعراض نقص البروتين سوء المزاج والتهيج المستمر.لذلك إذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض، فعليه أضافة الكربوهيدرات المعقدة إلى نظامه الغذائي، مثل حبوب الإفطار الكاملة.

2 - الشعور بالتعب أسرع من السابق، من عواقب زيادة البروتين ونقص الكربوهيدرات الشعور بالإرهاق ونقص الطاقة. وإذا لم يشعر الشخص بالتعب الشديد بحلول وقت الغداء، فقد يحتاج إلى إعادة النظر في نظامه الغذائي.

3 - الشعور بالعطش باستمرار، قد يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى الجفاف، حيث تضطر الكليتان إلى بذل جهد أكبر للتخلص من البروتين الزائد والفضلات النيتروجينية الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي. لذلك إذا كان الشخص يشعر بالعطش ويتبول بكثرة، فقد يحتاج إلى التأكد من أنه لا يتناول كمية كافية من البروتين.

4 - يعاني من الإمساك، من العناصر الغذائية المهمة الأخرى التي قد يحل البروتين محلها في النظام الغذائي -الألياف، التي هي ضرورية لعملية هضم صحية. إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي، ويجد صعوبة في التبرز، فعليه التفكير في عدد مرات تناوله للخضراوات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة، مؤخرا.

5 - زيادة الوزن، ينصح عادة كل من يرغب في إنقاص وزنه بتناول البروتينات لأنها تساعد على كبح الشهية. ولكن إذا كان النظام الغذائي للشخص غنيا جدا بالبروتين الحيواني، ومشروبات البروتين، فقد يكون له تأثير عكسي، لأن اللحوم غنية بالدهون، ومشروبات البروتين غالبا ما تحتوي على سكر مضاف، وكلاهما يساهم في زيادة الوزن.