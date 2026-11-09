الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو مروع

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل أثار جدلا واسعا.

ويظهر الفيديو الاعتداء على مواطن بالضرب باستخدام عصا خشبية في أحد شوارع محافظة الجيزة، أثناء سيره برفقة ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، وتمكنت من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة، والتحفظ على الكلب الذي استعانا به لترهيب الضحية.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المتداول، ورغم عدم تلقي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، أسفرت التحريات عن تحديد هوية المجني عليه، وهو موظف مقيم بمحافظة الجيزة، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس.

وبسؤاله، أفاد بأنه توجه يوم 8 من الشهر الجاري برفقة ابنته إلى مسكن طليقته لإنهاء خلافات أسرية قائمة، وترك ابنته بصحبتها مؤقتًا. وأثناء عودته لاصطحابها، فوجئ بشقيقي طليقته يعترضان طريقه ويعتديان عليه بالضرب.

وأضاف أن أحد المتهمين، وهو عامل، انهال عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، بمساعدة شقيقه الطالب، مع الاستعانة بكلب غير مرخص لترهيبه، وذلك على خلفية الخلافات الأسرية القائمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مكان المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

كما جرى ضبط العصا المستخدمة في الاعتداء والكلب، بناءً على إرشاد المتهمين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما يجري التنسيق لإيداع الكلب لدى إحدى الجهات البيطرية المختصة لتوفير الرعاية اللازمة له.