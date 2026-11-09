وفاة أم لطفلين عقب ولادة طبيعية.. ورواية ذويها تكشف تسلسل الأحداث

خبرني - كشف ذوو سيدة تبلغ من العمر 28 عاماً ملابسات وفاتها داخل أحد المستشفيات، إثر دخولها إليه لإجراء عملية ولادة طبيعية، مستعرضين مجريات الحادثة منذ لحظة وصولها إلى المستشفى وحتى إبلاغهم بوفاتها.

وقال أبو نزار، والد زوج المتوفاة، خلال حديثه لإذاعة عين، إن السيدة كانت تراجع طبيبة اختصاصية لمتابعة حملها على مدار الأشهر الماضية، مبيناً أن الطبيبة منحتها خلال الشهر التاسع ورقة لمراجعة قسم الولادة في المستشفى عند الحاجة.

وأوضح أن السيدة بدأت تشعر بآلام عند الساعة السابعة والنصف مساءً، ما دفع أفراد عائلتها إلى نقلها للمستشفى، مؤكداً أنها وصلت وهي تسير على قدميها ولم تكن تعاني من أي وضع صحي مقلق، مشيراً إلى أنها أم لطفلين، ولد وبنت.

ووفقاً لإفادة ذويها، فقد أُدخلت السيدة إلى غرفة الولادة لإجراء ولادة طبيعية، وخلال ذلك حاول أفراد العائلة الاتصال بالطبيبة التي كانت تشرف على متابعة حملها، وسبق أن أجرت لها ولادة في المستشفى ذاته، إلا أنها أبلغتهم بتوقفها عن العمل مع المستشفى نتيجة خلافات مالية.

عائلتها طلبت تحويلها إلى مستشفى آخر.. وماذا جرى لاحقاً؟

وبيّن أبو نزار أن العائلة أبدت استعدادها لتحمل التكاليف المالية مقابل حضور الطبيبة والإشراف على الولادة، غير أنها لم توافق على ذلك، موضحة أنها تعمل حالياً في مستشفى آخر، الأمر الذي دفع ذوي السيدة إلى المطالبة بنقلها إليه، إلا أن المستشفى رفض طلبهم.

وأضاف أن الطبيبة أبلغتهم، بعد تكرار محاولات التواصل معها، بأنها ستصل بعد وقت قصير، وفي أثناء انتظارها حضرت مساعدة لها ورافقت السيدة إلى غرفة العمليات.

وبحسب إفادة العائلة، عادت المساعدة بعد فترة وجيزة وأبلغتهم بسلامة المولود مهنئة إياهم، لكنها أشارت إلى تعرض الأم لنزيف يستدعي التدخل الطبي، مؤكدة أن الفريق سيتولى التعامل مع الحالة، كما أبلغتهم بنقل الطفل إلى قسم الأطفال، وطلبت منهم الانتظار نحو نصف ساعة لحين انتهاء الإجراءات وخروج الأم.

وأشار أبو نزار إلى أن الفترة المحددة انقضت دون ظهور السيدة، قبل أن يطلب الكادر الطبي وحدات دم لها عقب الولادة، وهو ما زاد من مخاوف العائلة، لا سيما أنهم لم يحصلوا لاحقاً على توضيحات كافية بشأن وضعها الصحي من العاملين في المستشفى.

ولفت إلى أن أجواء من الارتباك والتوتر رافقت تلك الفترة داخل المستشفى، الأمر الذي دفعهم للاستفسار من أحد أفراد الأجهزة الأمنية، قبل وصول ثلاثة من عناصر الأمن إلى المكان في محاولة للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبحسب العائلة، انتهت الأحداث بخروج أحد الضباط إليهم، حيث قدم لهم واجب العزاء وأبلغهم بوفاة السيدة.

المستشفى يوضح الإجراءات الطبية وتفاصيل التقرير الأولي للطب الشرعي

من جانبها، قالت الدكتورة تغريد النظامي، من المستشفى، إن المريضة جرى تحويلها إلى طبيبة أخرى بعد تعذر حضور الطبيبة التي كانت تتابع حالتها، لأسباب لا تتعلق بالجوانب المالية، مؤكدة أنه تم ترتيب متابعة الحالة من قبل طبيبة بديلة.

وأضافت النظامي أن الولادة تمت بسلاسة واستغرقت أقل من ساعة، مع مراقبة المؤشرات الحيوية للمريضة، موضحة أن الفريق الطبي رصد انخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم، ما استدعى التعامل مع الحالة وفق الإجراءات المعتمدة والبروتوكول الطبي.

وأشارت إلى إحالة المريضة إلى الطب الشرعي، مبينة أن النتائج الأولية للتقرير أظهرت هبوطاً في الجهازين الدوري والتنفسي.