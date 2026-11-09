*
الاثنين: 09 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الحكومة تقرّ موازنة 2027 وتتضمن زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين

  • 09 نوفمبر 2026
  • 10:44
الحكومة تقرّ موازنة 2027 وتتضمن زيادة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين

خبرني - أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية، قبل نهاية العام الجاري.

ويتضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل.

وبحسب مجلس الوزراء، يأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، ورفع كفاءة التنفيذ، بما يسهم في تسريع تحقيق الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية
إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية
  • 2026-11-09 12:36
أضرار البَرَد تتفاقم في مزارع الحمضيات بالأردن.. وخسائر تصل إلى 30 ألف دينار للمزرعة
أضرار البَرَد تتفاقم في مزارع الحمضيات بالأردن.. وخسائر تصل إلى 30 ألف دينار ...
  • 2026-11-09 12:13
الصفدي يترأس وفداً أردنياً إلى دمشق - صور
الصفدي يترأس وفداً أردنياً إلى دمشق - صور
  • 2026-11-09 12:00
عمان : وليمة نيابية عارمة مساء اليوم .. والسبب ! ؟
عمان : وليمة نيابية عارمة مساء اليوم .. والسبب ! ؟
  • 2026-11-09 11:43
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن بواسطة بالونات موجّهة
  • 2026-11-09 11:17
الضمان يتيح تقسيط مديونية المنشآت إلكترونيا
الضمان يتيح تقسيط مديونية المنشآت إلكترونيا
  • 2026-11-09 10:59