51 رئيس نقابة وجمعية لأصحاب الأعمال يعلنون دعمهم الكامل لكتلة التاجر

خبرني - قال رئيس كتلة التاجر خليل الحاج توفيق إن ٥١ رئيس نقابة وجمعية لأصحاب الأعمال أعلنوا دعمهم الكامل لكتلة التاجر ومرشحيها والتي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان للمرة الثالثة على التوالي وذلك خلال لقاء حواري حاشد شارك فيه رؤساء وممثلون عن نقابات وجمعيات وقطاعات تجارية وخدمية.

وأضاف الحاج توفيق أن هذا الدعم يعكس الثقة بالنهج الذي تبنّته الكتلة خلال السنوات الماضية وبما قدمته من عمل لخدمة القطاع التجاري والخدمي في العاصمة.

وأشاد المشاركون بالإنجازات التي حققتها الكتلة خلال توليها رئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان لدورتين متتاليتين مثمّنين دورها في مساندة التجار والتعامل مع الأزمات والتحديات بدءاً من فيضانات وسط البلد وجائحة كورونا وصولاً إلى الحروب والأزمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم.

وأكد المشاركون أن كتلة التاجر تمثل مشروعاً إصلاحياً يضم شخصيات اقتصادية وتجارية تمتلك خبرةً واسعةً في العمل التجاري والعام ومعرفةً باحتياجات القطاع وتحدياته وقدرةً على تمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال والدفاع عن حقوقهم.

كما أشادوا بالتواصل المستمر الذي انتهجته غرفة تجارة عمّان مع النقابات والجمعيات والقطاعات الاقتصادية والمهنية وحرصها على فتح أبوابها أمام جميع أعضاء الهيئة العامة دون استثناء. وأشاروا إلى أن الشراكة بين الغرفة والنقابات والجمعيات التي انطلقت عام 2019 قامت على الاحترام والتكامل والاستماع إلى المطالب ومتابعة القضايا والعمل على معالجة التحديات التي تواجه منتسبيها.

وشدد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق بين الغرفة ومختلف مكونات القطاع الخاص بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ويسهم في دعم رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها خارطة طريق وطنية.

من جانبها أعربت كتلة التاجر عن تقديرها لمواقف النقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال مؤكدةً أن دعمهم يحمّلها مسؤولية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف مكونات القطاع الخاص.

وأكدت الكتلة أن مشروعها الإصلاحي الذي انطلق مع انتخابات عام 2019 يستند إلى العمل المؤسسي والتشاركية والتعاون مع القطاعات الاقتصادية والمهنية وتسخير إمكانات غرفة تجارة عمّان لخدمة التجار وأصحاب الأعمال.

وتعهدت كتلة التاجر بمواصلة العمل لخدمة القطاعين التجاري والخدمي في العاصمة والدفاع عن حقوق التجار وتعزيز التواصل مع النقابات والجمعيات والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ودعت الكتلة التجار وأصحاب الأعمال إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات وحثّ زملائهم على المشاركة وانتخاب أعضاء الكتلة كاملةً مؤكدةً أنها تخوض الانتخابات بفريق متجانس ورؤية وبرنامج موحدين بما يمكّنها من مواصلة العمل لخدمة القطاع التجاري والخدمي والاقتصاد الوطني.

وتضم كتلة التاجر: خليل الحاج توفيق ونبيل الخطيب وخطاب البنا وسلطان علّان ومحمد البخيت وقيس أبو طويلة والدكتور تيسير أبو شيخة وفلاح الصغير والمهندس جمال بدران.