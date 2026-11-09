لماذا تضع التنظيمات المتطرفة طلاب الهندسة على رأس أهدافها؟

خبرني - كتب خبير الأمن السيبراني مجدي قبالين:

من تجربة شخصية سابقة ومراقبة عن كثب في كلية الحجاوي بجامعة اليرموك — وهي من أعرق كليات الهندسة في الأردن — كان واضحاً في تلك الفترة اهتمام تنظيم الإخوان المسلمين، الممنهج والخاص، بتلك الكلية وسعيه الحثيث لتجنيد طلابها. هذا السياق لم يقتصر على الأردن بل امتد لدول أخرى مثل مصر وتونس، ويفسر إلى حد كبير كيف سيطر التنظيم لفترة طويلة تاريخياً على نقابة المهندسين في الاردن ومصر وتونس.

ورغم أن الدولة الأردنية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهداً كبيراً وناجحاً لتحجيم نفوذهم في هذه المؤسسات النقابية، إلا أن استئصال هذا الاستقطاب من جذوره داخل الجامعات لا يزال تحدياً محورياً. هذا الارتباط الوثيق بين دراسة الهندسة والتطرف ليس مجرد حالة أدرنية، بل ظاهرة عالمية وثقتها الأبحاث الأكاديمية بدقة. ولعل أبرزها الدراسة المرجعية الموسعة التي نُشرت في كتاب "مهندسو الجهاد" (Engineers of Jihad) الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد؛ حيث كشفت الإحصائيات أن ما بين 45% إلى 59% من أعضاء الجماعات المتطرفة حاملي الشهادات الجامعية حول العالم هم من خريجي كليات الهندسة تحديداً، وهي نسبة ترتفع في بعض بؤر التجنيد الإقليمية لتصل إلى 60%، متفوقة بأشواط على خريجي العلوم الإنسانية.

ولم يكن مفاجئاً، في هذا السياق، أن يكون منفذ العملية الإرهابية الأخيرة في الأردن (بالقرب من السفارة) مهندساً أيضاً. والمفارقة الساخرة هنا، هي خروج أحد نواب الإخوان مؤخراً ليوجه اللوم والاتهام إلى "الجامعة" التي خرّجت هذا المهندس، متجاهلاً — أو متناسياً — حقيقة أن جزءاً كبيراً من هؤلاء المهندسين يتم استقطابهم وتجنيدهم أساساً من قِبل التنظيمات المتطرفة ذاتها عبر أذرعها الطلابية، ليتم غسل أدمغتهم وتوظيفهم لاحقاً لخدمة هذه الأجندات الراديكالية.

ولكن، لماذا تضع هذه التنظيمات طلاب الهندسة على رأس قائمة الاستهداف الممنهج؟ تتجاوز الإجابة مجرد الصدفة، لتكشف دراسات التحليل النفسي، وعلم الاجتماع السياسي، والأمن السلوكي عن مصفوفة من الأسباب المعقدة:

1. الحاجة النفسية لـ "الإغلاق المعرفي" (Need for Cognitive Closure):

تبني دراسة الهندسة عقولاً تبحث دائماً عن إجابات قاطعة، ومعادلات دقيقة، وحلول حاسمة (أبيض أو أسود)، وتميل نفسياً إلى رفض الغموض والتعددية. هذه العقلية، التي تبرع في الرياضيات والفيزياء، تجد صعوبة في تقبل المناطق الرمادية في السياسة والمجتمع. الأيديولوجيات المتطرفة تقدم لهذا العقل قالباً جاهزاً ومريحاً نفسياً: حق مطلق وباطل مطلق، مما يشبع حاجته لـ "الإغلاق المعرفي" دون عناء التفكير النقدي في تعقيدات الحياة.

2. متلازمة "الهندسة الاجتماعية" والحلول الجذرية:

يميل المهندس بطبيعته إلى التفكير النَسَقي (Systemizing)؛ فهو ينظر إلى المشكلات باعتبارها أعطالاً في آلة تحتاج إلى إصلاح. وعندما ينظر المهندس المتطرف إلى المجتمع أو الدولة، فإنه يراها "آلة فاسدة" لا ينفع معها التدرج أو الإصلاح البطيء، بل يرى أن الحل يكمن في "تفكيك النظام بالكامل" وإعادة بنائه من الصفر بناءً على "مخطط أيديولوجي مثالي" (Utopia). لذلك يرى الإرهاب والعنف كأداة هندسية مشروعة لإحداث هذا التغيير الجذري.

3. الفراغ الإنساني وغياب مناهج التفكير النقدي:

تتسم المناهج الهندسية بالكثافة العلمية الجافة، وتفتقر عادة إلى مساقات الفلسفة، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية التي تُعلم الطالب كيفية تقبل الاختلاف ونسبية الحقيقة. هذا "الفراغ الإنساني" يجعل الطالب فريسة سهلة للمنظّرين المتطرفين الذين يقدمون له نصوصاً دينية أو سياسية مقطوعة من سياقها، فيتعامل معها المهندس وكأنها "قوانين فيزيائية" غير قابلة للنقاش.

4. العزلة الأكاديمية وصناعة "غرف الصدى" (Echo Chambers):

بسبب الضغط الأكاديمي الهائل وصعوبة التخصص، يميل طلاب الهندسة إلى الانعزال في مجموعات دراسية مغلقة. تستغل تنظيمات مثل الإخوان المسلمين هذه البيئة بذكاء، فتقترب من الطلاب الجدد بحجة تقديم المساعدة الأكاديمية وتلخيص المواد، ثم تحول هذه المجموعات تدريجياً إلى "غرف صدى" تنظيمية، تعزل الطالب عن بقية المجتمع الجامعي وتلقنه الأيديولوجيا بشكل تدريجي ومستمر.

5. صدمة "الحرمان النسبي" واغتيال التوقعات الاجتماعية:

يدخل طالب الهندسة الجامعة وهو يحمل توقعات اجتماعية ونخبوية عالية جداً (نظرة المجتمع للمهندس). ولكنه يُصدم عند التخرج بواقع اقتصادي صعب، وسوق عمل مزدحم، وبطالة أو أجور لا تلبي طموحه. تولد هذه الصدمة حالة نفسية تُعرف بـ "الحرمان النسبي"، وتخلق شعوراً عميقاً بالظلم والعدمية. هنا تتدخل الجماعات المتطرفة لتقدم له "مكانة نخبوية بديلة"؛ وتمنحه دوراً قيادياً وشعوراً بـ "البطولة" كجزء من "الطليعة" التي ستنقذ الأمة، لتعوض بذلك مكانته المفقودة في سوق العمل.

6. الحاجة العملياتية واللوجستية للتنظيمات:

على الجانب العملي، تدرك التنظيمات الإرهابية والراديكالية القيمة الاستراتيجية البحتة للمهندسين. فالمهندس يمتلك عقلية منظمة، وقدرة على إدارة المشاريع، ومهارات تقنية قابلة للتوظيف فوراً في التشفير، والاتصالات، والأمن السيبراني، وحتى صناعة المتفجرات. المهندس بالنسبة للتنظيم ليس مجرد تابع، بل هو "أصل استراتيجي" (Strategic Asset) يرفع من كفاءة التنظيم بشكل مرعب.

يسعى أي تنظيم متطرف ومؤدلج إلى السيطرة على "عصب الدولة" والمؤسسات المعنية بصياغة الأجيال؛ ومن هنا ندرك السر خلف التركيز التاريخي للإخوان على نقابة المعلمين، ونقابة المهندسين، والاتحادات الطلابية. لذلك فإن حماية هذه الصروح — والجامعات على وجه الخصوص — لا تكون بالحلول الأمنية فقط، بل تتطلب تفكيكاً معرفياً لهذه الأيديولوجيات، وإعادة صياغة للبيئة الأكاديمية لتخريج عقول تبني الأوطان، لا عقولاً تُهندس لخراب هذه الاوطان !