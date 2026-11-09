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أهمية التغذية الجيدة للأطفال

  • 09 نوفمبر 2026
  • 09:24
أهمية التغذية الجيدة للأطفال

خبرني - تشير الدكتورة فيكتوريا غافريلوفا، كبيرة أخصائيي التغذية بوزارة الصحة بجمهورية القرم، إلى أن السمنة تؤثر سلبا على عملية الأيض وقد تسبب أمراض الغدد الصماء والمعدة والأمعاء والمفاصل.
ووفقا لها، تؤثر السمنة سلبا على أجسام الأطفال، لذلك من المهم الاهتمام بتغذية الصغار.

وتقول: "للسمنة تأثير سلبي بالغ على الجسم النامي. فإذا نظرنا إلى أول ألف يوم من حياة الطفل - المرحلة الذهبية لبرمجة التمثيل الغذائي - فإنه خلال هذه الفترة، من المهم جدا الاهتمام بالتغذية المتوازنة والعقلانية، أولا في الرحم، ثم في مرحلة الطفولة المبكرة".

ووفقا لها، خلال هذه الفترة تتكون الأسس الأيضية والتطور اللاحق لجسم الطفل. ويؤدي اتباع نظام غذائي غير متوازن في سن مبكرة إلى زيادة الوزن المفرطة، ثم إلى مشكلات صحية أخرى.

وتقول: "تنقسم الخلايا في جسم الطفل بنشاط، وإذا تحدثنا عن الخلايا الدهنية، فإنها لا تزداد في الحجم فقط، بل في العدد أيضا. ويصعب مكافحة هذا النوع من تضخم الخلايا في علاج السمنة".

ووفقا لها، يسبب تطور السمنة لدى الأطفال طيفا واسعا من الأمراض، بدءا من أمراض المعدة والأمعاء، واضطرابات الغدد الصماء، وصولا إلى مشكلات المفاصل، وحتى بعض الصعوبات في النمو العصبي والنفسي.

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