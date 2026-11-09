المومني في ذكرى تفجيرات عمّان: الأردن سيبقى موحدا في مواجهة الإرهاب والتطرف

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن بقي موحدا ومتماسكا في مواجهة الإرهاب والفتنة، مؤكدا أنه سيظل قويا ومنيعا في مواجهة التطرف، وذلك في الذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات عمّان الإرهابية.

وأضاف المومني، في منشور عبر منصة "إكس"، أن أعداء الوطن والدين ما زالوا يتربصون بالأردنيين، مشددا على أن الأردنيين حافظوا على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة التطرف والجهل، أيا كان شكلهما أو مصدرهما.

واستذكر المومني شهداء تفجيرات عمّان، وشهداء الكرك، وجواد السلايطة، إلى جانب الشهداء في العقبة والرمثا، مؤكدا أن الأردنيين سيبقون "قلبا واحدا ونسيجا واحدا"، وداعيا بالرحمة للشهداء والحماية للأردن وأهله.