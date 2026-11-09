في ذكرى الأربعاء الأسود.. 21 عاماً من الألم والصمود

بقلم هاني الدباس

في التاسع من تشرين الثاني عام 2005، لم تكن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاثة فنادق في عمّان مجرد جريمة أودت بحياة الأبرياء، بل كانت محاولة لاغتيال فرحة الأردنيين، وضرب أمن وطنهم واقتصاده وسياحته وصورته أمام العالم.

في ذلك اليوم، امتدت يد الغدر إلى قاعات الأفراح، وحوّلت الفرح إلى مأتم، وتركت في بيوت الأردنيين وجعاً لا تمحوه السنوات. لكن من خططوا لتلك الجرائم لم يدركوا أن الأردن ليس وطناً تهزمه التفجيرات، ولا شعباً تكسره المآسي.

واليوم، وبعد 21 عاماً، تتجدد الجراح مع ما شهدته المملكة من أحداث إرهابية، امتدت من إربد والكرك عام 2016، إلى الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة في الكرك في 23 تشرين الأول 2026، وصولاً إلى استشهاد العريف جواد السلايطة في عمّان في الخامس من تشرين الثاني، وهو يؤدي واجبه في حماية الوطن.

تختلف السنوات وتتبدل مواقع الاعتداء، لكن الحقيقة تبقى واحدة، كلما حاول الإرهاب أن يزرع الخوف في قلوب الأردنيين، زرع فيهم مزيداً من القوة، وكلما حاول النيل من استقرارنا، ازددنا تماسكاً والتفافاً حول جلالة الملك عبدالله الثاني، وقيادتنا الهاشمية، وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

إن دمعة أم فقدت ابنها، وحرقة أب ودّع فلذة كبده، ووجع عائلة انطفأت فرحتها، ليست مجرد مشاهد عابرة في ذاكرة الوطن، بل أمانة في أعناقنا جميعاً، وتذكير بأن أمن الأردن لم يكن يوماً أمراً مسلّماً به، بل صانته تضحيات الرجال، ووعي الأردنيين ووحدتهم.

لقد استهدف الإرهاب فنادقنا ليضرب سياحتنا، واستهدف دور عبادتنا ليضرب نسيجنا الوطني، واستهدف رجال أمننا ليزعزع استقرارنا، لكنه فشل في فهم حقيقة هذا الوطن، الذي تجمع أبناءه المحبة، وتصون وحدته التضحيات، ويحمي مستقبله إيمان الأردنيين بدولتهم.

وفي ذكرى الأربعاء الأسود، نترحم على شهداء الوطن جميعاً، وننحني إجلالاً لكل أم أردنية قدّمت فلذة كبدها ليبقى أبناؤنا آمنين، ولكل رجل أمن وقف بين الوطن والخطر.

فالأردن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل كرامة نحملها، وبيت كبير يجمعنا، وأمانة نتركها لأبنائنا.

قد يستطيع الإرهاب أن يسرق منا أرواحاً غالية، لكنه لن يسرق انتماءنا، وقد يوجع قلوبنا، لكنه لن يكسر إرادتنا. فكل شهيد يزيدنا تمسكاً بالأردن، وكل اعتداء يزيدنا التفافاً حول قيادتنا، وكل محنة تؤكد أننا شعب، إذا اشتد عليه الألم ازداد قوة، وإذا تعرض وطنه للخطر أصبح قلباً واحداً.

رحم الله شهداء الأردن، وحفظ وطننا وقيادتنا الهاشمية، وأدام على أرضنا نعمة الأمن والأمان.